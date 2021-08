Perante isto, cabe perguntar como será o futuro próximo de um festival anual que desde 2011 se constitui como plataforma de “caráter experimental e participativo” e que “motiva a criação de objetos inéditos em diálogo com o território”, como se lê no catálogo. Será que no próximo ano as excursões são para repetir? “Em princípio sim”, disse-nos Sofia Carolina Botelho, vice-presidente da associação Anda & Fala, que organiza o Walk & Talk. Numa conversa com o Observador, já depois do fim da edição 2021, acrescentou que “as excursões fazem todo o sentido, mas não serão necessariamente dez”. O número era simbólico, devido à décima edição. “Foi algo muitíssimo intenso. Terão outro ritmo provavelmente.”

A Vaga e a Anda & Fala

O Walk & Talk nasceu em torno da arte urbana e ao longo dos anos passou a atuar no “campo expandido das artes, intersectando artes visuais, performance, música, arquitetura e design”. Evento de criação, mais do que monstra onde se exibem objetos desligados do lugar, assume novos contornos a cada edição, porque o ensaio, o risco e a renovação fazem parte integrante da identidade do evento.

E será que a curadoria mais próxima do criadores também se repetirá? “Em 2022 vamos continuar a ampliar em duas frentes”, acrescentou Sofia Carolina Botelho. “Numa escala micro, com a ideia das excursões e com mais tempo da nossa parte para acompanhar a criação de cada obra, porque isso dá frutos. E depois numa escala macro, através de diálogo com outros festivais insulares e periféricos, como já aconteceu este ano ao convidarmos representantes do Lava Circular, que se realiza em El Hierro, nas Canárias. É preciso começar a pensar ligações a outros centros.”

De resto, o Walk & Talk vai a caminho de se tornar um de muitos projetos no portfólio da associação cultural Anda & Fala. Em conversa informal com jornalistas que passaram este ano pelo festival, Jesse James e Sofia Carolina Botelho, presidente e vice-presidente, deram a entender que a inauguração em dezembro último de um espaço próprio para a Anda & Fala permite alargar o número de projetos anuais em que estão envolvidos, o que não vai secundarizar o Walk & Talk mas abre outros possibilidades para criadores contemporâneos.

O novo espaço é a Vaga (aparece com minúscula nos documentos do festival) e consiste num edifício térreo de considerável dimensão, mesmo no centro de Ponta Delgada. O projeto arquitetónico é do Mezzo Atelier, da dupla Giacomo Mezzadri e Joana Oliveira. A Vaga tem sempre a porta aberta. Ali cabem um escritório, um espaço de apresentação de criações e uma oficina, que durante o festival acolhe a produção de artesanato e design de produto no âmbito das residências artísticas RARA (Residência de Artesanato da Região dos Açores, com curadoria de Miguel Flor). No resto do ano, a oficina pode acolher residências de outros criadores não necessariamente a pensar no Walk & Talk e o espaço expositivo servirá também para exibir obras ou projetos independentes do festival.