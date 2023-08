Em busca de Um Amanhã Melhor

A BAT reconhece que existem países que têm riscos acrescidos no que se refere ao respeito pelos direitos humanos, tomando por isso medidas para uma supervisão e avaliação mais apertadas, implementando planos de ação para melhorias nas áreas identificadas. É o caso dos programas de atenuação e mitigação do trabalho infantil, bem como da formação de agricultores e membros da comunidade sobre direitos humanos.

Um ADN sustentável

A sustentabilidade é, sem dúvida, uma parte intrínseca do ADN da BAT. Impulsionar as comunidades com quem trabalha, numa tentativa de contribuir para melhores condições de vida, erguendo a bandeira do respeito pelos direitos humanos, faz parte da missão de contribuir para um futuro mais sustentável. Adicionalmente, a empresa coloca cada vez maior ênfase na abordagem às alterações climáticas e na excelência da gestão ambiental. Assim, no primeiro Relatório Anual & ESG combinado da BAT, lançado no primeiro trimestre deste ano, foram anunciadas novas e atualizadas metas, incluindo atingir a meta revista de 50% de energia renovável até 2030; ampliar a meta inicial de redução de 15% dos resíduos das operações até 2025, para 25%; tornar todas as embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025; e estabelecer uma nova meta de conversão zero dos ecossistemas naturais na sua rede de abastecimento até 2025.

Até 2050 "Net Zero" em toda a cadeia de valor da BAT

21 anos consecutivos que a BAT está incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade

28 fábricas fábricas e instalações comerciais neutras em carbono

50% Energia renovável nos locais de operação até 2030

100% embalagens reutilizáveis, recicláveis ​​ou biodegradáveis ​​até 2025

Boas práticas, como o programa Thrive, são um incentivo importante para implementar estratégias que assegurem inclusão, igualdade de género e diversidade

O nosso compromisso com a justiça e a inclusão está incorporada nos Princípios de Emprego, ajudando a garantir a igualdade de acesso às oportunidades na BAT. Como as boas práticas devem começar dentro de portas, a política de recursos humanos da BAT tem como preocupação o respeito por cada pessoa, empregando mais de 52,000 colaboradores em todo o mundo de 140 diferentes nacionalidades. A igualdade de género, inclusão e diversidade fazem parte da estratégia global da empresa, que estabeleceu o objetivo de alcançar pelo menos 50% de representação de nacionalidades distintas em todas as principais equipas de liderança Regional/Funcional até 2025.

Para construir uma organização com igualdade de género, a BAT tem, desde 2019, uma estratégia de Mulheres em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) focada em atrair, desenvolver e manter mais mulheres em funções de I&D, Operações, Finanças e Soluções de Negócios Digitais. No Reino Unido, a empresa é membro do grupo multissetorial WISE, que fornece ações, conhecimento e ferramentas baseadas em evidências para alcançar o igualdade de género na força de trabalho STEM. Em 2022, a BAT assinalou o Dia Internacional de Mulheres e Raparigas na Ciência celebrando as conquistas das suas cientistas e destacando as suas investigações de classe mundial.

Por outro lado, a BAT deseja alcançar uma organização equilibrada no que diz respeito à igualdade de género em todo o mundo. Desta forma, a organização está dedicada em aumentar a proporção de mulheres em equipas de liderança sénior para 40% e em cargos de gestão para 45% até 2025. Em 2021, a representação de mulheres em equipas de liderança sénior era de 27% e, atualmente, as mulheres representam 41% de todas as funções de gestão a nível global. O programa “Women in Leadership” (WIL) é um exemplo disso. Este é um programa de longa duração dentro do portfólio de liderança da BAT, que apoia o desenvolvimento acelerado de mulheres em níveis médios e superiores que, em 2022, se expandiu e lançou novos programas da WIL Foundation dedicado à formação de mulheres júniores em gestão aumentando este número para cerca de 1.000 mulheres nestes cargos.