Em 5 dias, 5 alegadas vítimas de assédio sexual tornaram os seus casos públicos. Depois de três investigadoras terem falado da sua experiência no Centro de Estudos Sociais (sem nunca referirem nomes, nem sequer o do CES), Boaventura de Sousa Santos foi apontado, a 11 de abril, como um dos alegados assediadores. A 15 de abril, juntavam-se a Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya Tom, Bella Gonçalves, deputada brasileira, e Moira Millán, ativista mapuche da Argentina. O dedo era apontado ao sociólogo português que nega todas as acusações. Cinco dias, cinco nomes.

