Mas houve quem nunca saísse do carro. Foi o caso de Anton Moore, líder da 48.ª divisão do Partido Democrata, que tem passado as últimas semanas nas ruas do seu bairro, no Sul de Filadélfia, para garantir que mais afro-americanos, como ele, vão às urnas desta vez. A uma semana das eleições, organizou até um esquema com um DJ e pizzas para atrair eleitores e um autocarro para levá-los às urnas, como contámos nesta reportagem.

Primeiro, quando ainda falavam os primeiros oradores da noite, Moore não parecia disposto a sair do carro para ir vê-los ao palco. “Está a chover, porra, nem pensar!”, disse, sentado no banco de trás de um carro. “Quando o grandalhão chegar, eu apareço lá”, adiantou, referindo-se a Joe Biden.

Porém, quando o democrata sobe ao palco, Anton Moore ainda ali está — e é lá que continua quando Biden está a contar a história sobre os seus avós, no final do discurso. Uma vez que, por esta altura, a chuva já abrandara, perguntamos-lhe se é por falta de entusiasmo que não saiu do carro. Moore levanta os olhos do telemóvel e aponta para o tablier do carro: “Ah, eu ouvi na rádio…”. Dito isto, regressa ao telemóvel e retoma o scroll. Concentrado nisso, diz, sem convicção aparente: “Não foi mau, não foi mau”.