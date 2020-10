“Ganho mais do que nos empregos que tive até aqui”

Nem um nem outro dizem quanto concretamente ganham com as suas idas diárias à porta da Trump Tower. “É o suficiente para viver uma vida confortável, ainda para mais agora que o meu clube de comédia está de portas fechadas”, diz Paul Rossen, que faz dinheiro com o merchandising anti-Trump, que também vende online. “Não se ganha nada mal”, diz Neil Harbinson, que diz que trabalha em frente ao edifício quatro horas por dia, com uma folga semanal. “Ganho mais do que nos empregos que tive até aqui, já depois de pagar os devidos impostos.” A julgar pelo movimento de sobrancelhas, a primeira parte da frase é para ser levada a sério, a segunda nem tanto. Que o diga o maço de notas que guarda no bolso do sobretudo — um volume tão grosso que nenhuma carteira deste mundo chegaria para guardá-lo.

Ainda assim, com a Covid-19 o ritmo do trabalho baixou — e muito. Para Harbinson, a quebra é na ordem dos 90%. “Sem turistas, quem passa aqui são só nova-iorquinos”, lamenta. “Os nova-iorquinos não veem interesse nenhum no que eu faço, isto tem piada é para quem é de fora.”