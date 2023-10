“Ouvi dizer que o Zelensky vinha e quis vir vê-lo.” Natália Pinto era uma das centenas de pessoas que se reuniram esta quinta-feira em frente às caves Sandeman, na ribeira de Vila Nova de Gaia, onde iam jantar treze Chefes de Estado da União Europeia (UE). No entanto, as expectativas que a mulher de 55 anos partilhou com o Observador acabaram por sair goradas: o Presidente ucraniano não esteve, nem vai estar, na 18.ª reunião do grupo de Arraiolos.

O dia ficou marcado por uma série de acontecimentos que faziam crer que chegada de Volodymyr Zelensky ao Porto estaria iminente. O Presidente ucraniano esteve presente na terceira cimeira da Comunidade Política Europeia, numa visita quase sem aviso prévio, em Granada, na vizinha Espanha — o que seria uma deslocação relativamente curta até Portugal. Além disso, no final da semana passada, a SIC noticiou que o Chefe de Estado estaria a preparar uma visita a Portugal neste fim-de-semana, mas a Presidência da República negou essa informação.

A meio da tarde desta quinta-feira, fontes tanto da presidência portuguese como ucraniana já avançavam ao Observador que, ao contrário do que muitos antecipavam, Zelensky não pisaria solo nacional nos próximos dias. “De acordo com a informação disponível neste momento”, quando estão em curso conversações para definir uma data para a visita, o Presidente ucraniano “não virá esta semana” a Portugal, confirmou uma fonte do gabinete de Zelensky. Informação semelhante à avançada por uma fonte de Belém: “Não está prevista a visita nem hoje nem amanhã”, referia ao Observador.

