Em nova encíclica, Papa Francisco pede à Igreja que não troque "amor de Cristo" por "obsessões de outros tempos" e "fanatismos"

Numa altura em que a Igreja Católica debate, ao mais alto nível, o papel dos padres e bispos no mundo contemporâneo, Francisco identifica um “dualismo” na existência de “comunidades e pastores concentrados apenas em atividades exteriores, em reformas estruturais desprovidas de Evangelho, em organizações obsessivas, em projetos mundanos, em reflexões secularizadas, em várias propostas apresentadas como requisitos que, por vezes, se pretendem impor a todos”.

“O resultado é, muitas vezes, um cristianismo que esqueceu a ternura da fé, a alegria do serviço, o fervor da missão pessoa-a-pessoa, a cativante beleza de Cristo, a gratidão emocionante pela amizade que Ele oferece e pelo sentido último que dá à vida. Em suma, outra forma de transcendentalismo enganador, igualmente desencarnado”, alerta. “A proposta cristã é atrativa quando pode ser vivida e manifestada na sua integralidade: não como um simples refúgio em sentimentos religiosos ou em cultos faustosos”, acrescenta mais à frente num documento em que reitera várias vezes que no centro da fé cristã está o amor e não os “fanatismos” religiosos.

Encíclica “não é só um discurso dirigido para o exterior”

Na sequência da publicação da encíclica, foram vários os responsáveis da Igreja que viram no documento um reflexo do pensamento teológico do Papa Francisco em continuidade com as encíclicas anteriores. Num artigo publicado no Ponto SJ, o padre jesuíta Paulo Duarte, adjunto do diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, destacou que a nova encíclica de Francisco é “rica em passagens que convidam a saborear internamente” e sublinhando a importância dada pelo Papa à “interioridade”.

“O coração foi descurado do imenso que concentra em si mesmo. Ou pelo menos relegado para planos afastados, onde se deu mais preferência à racionalidade, à vontade ou à liberdade. Por isso, Francisco apela a voltar ao coração, desde o Coração de Cristo”, diz o sacerdote, que pertence à mesma ordem religiosa que o Papa.

No mesmo sentido, em declarações à Agência Ecclesia, o padre Paulo Coelho, superior do Seminário de Alfragide e membro da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, considera que a encíclica do Papa Francisco é um desafio para dentro e para fora da Igreja Católica.

“Isto não é só um discurso dirigido para o exterior, mas é para todos, exatamente com a intensidade que tem”, disse o sacerdote dehoniano, de uma congregação cujo carisma se foca justamente na devoção do Sagrado Coração de Jesus. “Perante este contexto de sínodo, a publicação desta encíclica que aponta para a centralidade do coração, não deixa também de nos desafiar. É impossível separar este pronunciamento agora de todo o magistério e de todo este processo que temos feito com a Igreja e, sobretudo, com este grande impulso, que nos compromete muito.”

Para aquele sacerdote, a encíclica do Papa Francisco aponta para “uma espiritualidade do concreto” e não apenas “da intencionalidade”.