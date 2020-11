Mais à frente, refletem sobre outro tema: como é que Donald Trump afetou a vida deles?

Pela demora da resposta, entende-se que este não é um exercício tão simples. “Felizmente vivemos em Nova Iorque, temos essa sorte, porque isto é uma bolha liberal”, refere Paul. “Mas sempre que vou à minha terra, no norte do Estado de Nova Iorque, é impossível não me lembrar que estou num país governado por Donald Trump.”

Paul é originário de uma pequena vila no norte deste estado, já perto da fronteira com o Canadá. Apesar de partilhar o nome com esta cidade de 8,3 milhões, o estado de Nova Iorque não se assemelha em nada à cidade que lhe dá a fama. Mais conservador e mais rural, o norte do estado é em muito o oposto desta grande urbe. “Uma vez levei lá a minha namorada, que é afro-americana, e reparava que as pessoas que me reconheciam olhavam para mim com espanto”, diz, referindo-se a visitas ainda antes de Donald Trump ser Presidente. “Mas só atraía olhares, mais nada. Mas, quando Donald Trump foi eleito e voltámos lá, ouvimos pessoas a gritarem-nos coisas horríveis. Disseram à minha namorada para ir para o país dela”, diz. “Ela nasceu em Queens, tal como Donald Trump!”

Já John refere a pandemia da Covid-19. Em abril, esteve infetado juntamente com as 5 pessoas com quem partilha casa em Brooklyn. “Felizmente ninguém passou muito mal e, para nós que somos jovem, não passou de uma febre alta”, diz. “O pior momento foi mesmo quando soube que Trump disse que talvez desse para vencer o vírus se injetássemos lixívia nas nossas veias”, recorda, com uma cara de espanto teatral. Para dar ênfase, quase grita: “Como?!”