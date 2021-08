D. Jorge Ortiga, que até já passou a idade da reforma dos bispos e aguarda que o Papa Francisco nomeie um substituto para lhe suceder na arquidiocese, diz estar “convencido de que se vai tornar um comportamento normal, nos próximos anos”, à semelhança do que já ocorre com a vacina contra a gripe. O arcebispo também não tem dúvidas do que diria a um fiel que lhe apresentasse dúvidas éticas, morais ou religiosas quanto à vacina: “Vacine-se pensando em si e nos outros.”

A maior preocupação ética e moral do arcebispo de Braga, que já foi vacinado, não diz respeito à polémica em torno das células de fetos abortados, que considera ultrapassada com o pronunciamento do Vaticano, mas sim à distribuição desigual da proteção: “A vacina deveria estender-se a todos os países. Não basta cuidarmos de uma Europa e de uma América enquanto esquecemos África e outros lugares. O mundo é só uma casa.”

O padre que esteve 10 dias entubado. E os raros discursos anti-vacinas em Portugal

A mesma preocupação com a distribuição desproporcional das vacinas pelo mundo assalta o padre Miguel Cabral, do Opus Dei. Ordenado em 2010 após uma década como médico oncologista, é atualmente o assistente espiritual da Associação de Médicos Católicos e faz parte da comissão de ética do Centro Hospitalar de Lisboa Central (que inclui os hospitais lisboetas de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa). Mas o olhar do padre, de 50 anos, sobre a Covid-19 é também pessoal: em dezembro do ano passado, passou 10 dias entubado, em coma induzido, infetado com Covid-19.

Os primeiros sintomas, semelhantes aos de uma gripe, surgiram no dia 8 de dezembro, relata o sacerdote ao Observador. Após um teste positivo e sintomas fortes, passou dois dias internado no hospital. “Voltei a casa, mas passados uns dias piorei o meu estado, senti-me com falta de ar”, conta. “A 16 de dezembro voltei ao hospital. Fiquei pior e pedi que me levassem uma Nossa Senhora e um crucifixo. Estive entubado de 22 a 31 de dezembro. Estive cinco semanas no hospital, tive pesadelos muito fortes.”

O que mudou na vida do padre depois do internamento? “Talvez me tenha dado conta de que a doença era realmente muito grave. De um momento para o outro, uma pessoa totalmente independente, capaz de fazer desporto, sente a sua fragilidade”, responde Miguel Cabral. “Mas também senti a presença dos amigos, da família, e senti sempre a presença de Deus. Nada disto pôs em causa a minha fé, só reforçou. Uma pessoa sente, realmente, que nós não somos nada. Que somos criaturas, embora às vezes tenhamos a mania de que somos o Criador.”

Ainda assim, o sacerdote diz que a sua perceção sobre a importância dos esforços de combate à pandemia e sobre a vacina não se alterou particularmente com a experiência de doença grave. “Como médico também acredito na ciência”, explica. “Já o fazia, já procurava usar máscara, mas comecei a dar-me mais conta de tudo isso. Na altura em que eu tive a doença ainda não estava na fase em que cumpria os critérios para ser vacinado, mas se tivesse tido os critérios seria vacinado. A minha perspetiva não mudou muito. Fui vacinado, depois, com uma dose, que é o que está recomendado. Mas nunca tive medo nem nunca estive muito traumatizado com isto.”