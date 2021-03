Este problema de procura e oferta teve outros constrangimentos para piorar a situação. A maioria dos semicondutores são feitos na República da China (Taiwan) — não confundir esta república com a República Popular da China, que não reconhece Taiwan como uma nação independente e está numa guerra comercial com os Estados Unidos da América desde 2018. Devido a este conflito diplomático, inúmeras empresas tecnológicas do Ocidente passaram a estar proibidas de negociar com empresas chinesas — tudo ganhou mais visibilidade com o embargo à Huawei. Isto fez com que a China começasse a apostar neste mercado para não estar dependente de empresas externas. Qual é o problema? Reduziu-se a necessidade de Taiwan fazer tantos semicondutores por passar a ter mais concorrência.

A isto, junta-se o facto de a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que é a maior fabricante mundial de componentes semicondutores, estar a ter problemas em criar estas peças. Para as fazer precisa de 156 toneladas de água diariamente. Por ironia do destino, numa altura em que a procura subiu, há secas em Taiwan. Isto é um problema grande: no final de fevereiro, a Bloomberg revelou que a TSMC estava a recorrer a camiões de água só para poder continuar a fazer semicondutores.

Se, mesmo com isto tudo não foi suficiente, achar que o problema não está justificado, falamos de mais mais dois fatores. No resto do mundo, outras fabricantes também não têm tido sorte. Em novembro, no Japão, houve um incêndio numa fábrica de semicondutores da AKM. No final de janeiro, em comunicado, a empresa deixava ainda o aviso: “Não sabemos quando vamos reabrir”. Lembrar que, em 2011, devido ao tsumani e terramoto que afetou o Japão, 21% da produção de semicondutores ficou ameaçada, como contou na altura o The New York Times.

Já no Texas, nos EUA, a NXP Semiconductors, uma das maiores empresas do setor, viu a sua fábrica a fechar durante um mês devido aos cortes de energias provocados pelo tempo frio anormal deste inverno nesse estado. Em suma, quem está neste mercado não tem tido meses fáceis além da pandemia.

E isto é mau porquê?

Como explicámos na resposta acima, o cenário atual é a tal “tempestade perfeita” para as fabricantes terem pouca oferta de componentes semicondutores. Alia-se a isto o facto de, nos dias que correm, haver um aumento da procura destas peças. A procura não decorre só devido ao aumento da venda de equipamentos tecnológicos que a pandemia provocou, como computadores portáteis. É principalmente por as fabricantes de automóveis quererem recuperar a produção e não o conseguirem fazer devido a esta peça bem pequenina, literalmente.

Isto afeta a indústria automóvel, mas também afeta todas as empresas que dependem deste componente. A tecnológica sul-coreana Samsung, por exemplo, anunciou na semana passada que a falta de semicondutores pode afetar todos os produtos que vende. Esta empresa, além de fabricar microchips– mais de metade dos que produz é para consumo interno, diz a Mirabaud —, faz inúmeros aparelhos que dependem destes, como máquinas de lavar a roupa, televisões ou smartphones.

Como conta a Bloomberg, a Samsung foi das primeiras grandes empresas (que operam fora do mercado automóvel) a afirmar que vai continuar a ter problemas devido à falta deste produto. Contudo, não foi a única. A Sony e a Microsoft, que lançaram no final de 2020 novas consolas de jogos, não têm conseguido fabricar as quantidades que queriam devido a esta falha, como contou o Financial Times em fevereiro. Também em 2020, a Apple foi forçada a adiar o lançamento do iPhone 12 devido a esta escassez.

Os líderes mundiais estão a fazer o quê para resolver isto?

Na prática, o que podem. mas isso poderá não ser o suficiente para resolver rapidamente o problema. Se esta rutura no stock de componentes semicondutores mostra alguma coisa é que os países que precisam destes equipamentos estão demasiado dependentes de outras nações. E o que é que acontece nestas situações em economia? Tentam tornar-se independentes.

Quanto ao caso chinês, já o referimos: devido à guerra comercial, a China tem investido fortemente na criação de fábricas deste componentes no país. Contudo, do outro lado da barricada, estão os EUA. Apesar de fabricarem estes materiais, estão muito dependentes de Taiwan, do Japão e da Coreia do Sul. Por isso, no final de fevereiro, o Presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para se investir 37 mil milhões de dólares (cerca de 31 mil milhões de euros) na criação de fábricas de semicondutores no país. “Estou a ordenar que responsáveis sénior da minha administração trabalhem com líderes industriais para identificar soluções para o défice de semicondutores”, disse ao assinar a ordem executiva.