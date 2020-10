Sublinhando que não está a criticar o protocolo escolhido pela Direção Geral de Saúde para decidir se uma pessoa está recuperada ou não, o professor sublinha que 48 dias é apenas um valor médio. “Isto significa que há muita gente que recupera em menos tempo, mas também há outros que demoram mais a recuperar do que os 48 dias e isso não é verosímil.”

Jorge Mendes lembra que até há pouco tempo o protocolo da DGS exigia dois testes negativos com um intervalo de sete dias. “Se adicionarmos a isto mais algum tempo para obter o resultado do teste, significa que estamos a pôr em cima dos dias de recuperação quase mais duas semanas. É por isso que acho que os números de casos ativos são um pouco irrealistas. São menos do que aqueles que pensamos que são”, defende.

Vai haver uma limpeza massiva dos casos ativos

“Há casos ativos perdidos no sistema”, garante Ricardo Mexia. “Vai haver uma limpeza no sistema nos próximos dias com a mudança de protocolo. Desaparecem aqueles que estavam no limbo e estes números altos a que assistimos nos últimos dias, a maioria com doença leve, passados os 10 dias de fim de isolamento também vão desaparecer”, explica.

Assim, o especialista em saúde pública diz que até ao próximo fim de semana haverá uma massificação do número de recuperados. “Vai parecer que há uma grande melhoria, com os ativos a diminuir, mas vai ser consequência da mudança da norma”, diz Ricardo Mexia. Quanto a decisões do Governo que possam estar a ser tomadas com base nestes números, diz esperar que esteja a ser levado em conta estes casos perdidos no sistema.

Os casos ativos não são, apesar de tudo, a maior preocupação. “Estes doentes são pessoas que estão em casa, em isolamento, ou hospitalizadas, não estão no seio da comunidade. Se estivessem, e andassem a disseminar o vírus, aí seria preocupante”, sublinha o médico. O que deve preocupar o Governo, defende Ricardo Mexia, é o número de doentes internados e em unidades de cuidados intensivos. Se aumentarem para além da capacidade do sistema, poderão levar também a mais mortes.