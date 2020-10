Em tempos de pandemia, os ossos também são para cuidar

“A saúde óssea em tempos de pandemia” foi o tema escolhido para a conferência do 7.º Encontro Científico APO (Associação Portuguesa de Osteoporose), o qual pretende assinalar o Dia Mundial da Osteoporose, celebrado anualmente a 20 de outubro. Numa altura em que fomos obrigados a um confinamento, o sedentarismo e a alimentação vividos durante esse tempo tiveram impacto na saúde óssea. Foi sobre como cuidar dos nossos ossos nestas alturas, e ao longo da vida, que se falou no evento, que contou com a moderação de Jaime Milheiro, especialista em medicina física e reabilitação, e medicina desportiva. Admitindo que vivemos tempos difíceis, de ansiedade e restrições, o especialista começou por alertar para a importância do cumprimento de algumas regras essenciais para manter não só a saúde física e mental, mas também a óssea. Da conferência, fizeram ainda parte especialista de diferentes áreas, abordando, assim, temas distintos, mas sempre com algo em comum: a saúde óssea. Carla Rêgo, médica pediátrica, falou sobre como podemos promover a saúde óssea desde a infância; Conceição Calhau, nutricionista, abordou o tema da saúde do intestino e a sua relação com a saúde global e do osso; enquanto a também nutricionista Fernanda Cruz sugeriu o que devemos ingerir para promover e manter a saúde óssea; já Pedro Asseiceira, especialista em desporto, falou da pertinência do exercício físico para os ossos. O objetivo: alertar para a osteoporose e demonstrar como através do estilo de vida podemos zelar pela saúde dos nossos ossos.

A massa óssea em idade pediátrica

Fatores genéticos, centrais (endócrinos) e ambientais são fatores que, segundo a médica pediatra Carla Rêgo, são determinantes para a formação da massa óssea em idade pediátrica. Nos ambientais, inserem-se os alimentares, com a dieta em geral e o cálcio em particular, e os fatores mecânicos, materializados na atividade física, com forças de tensão e força da gravidade. Ou seja, a nutrição é fundamental para os ossos das crianças, nomeadamente uma dieta equilibrada, com a ingestão regular de cálcio. “Podemos resumir dizendo que para formar uma boa massa óssea haverá com certeza os fatores não modificáveis, como a genética, o sexo, a raça ou a patologia, mas há depois fatores modificáveis, como a nutrição e o exercício físico”.

Carla Rego defende que a mulher, quando assume que vai engravidar, deve estar ainda mais atenta ao seu comportamento alimentar e atividade física. “Toda a idade pediátrica, mesmo antes do momento zero, é crucial para a construção de massa óssea, que se vai construindo desde o segundo trimestre da gravidez paulatinamente até à adolescência.” Segundo a médica pediátrica, dois terços da massa óssea são formados entre os 11 e os 18 anos. “O pico é atingido na segunda década de vida.”