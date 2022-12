Na segunda temporada da série “The White Lotus” (que terminou esta semana e está disponível na HBO Max) há uma cena em que se recria uma outra, mais antiga e icónica. Ambas têm como central uma ideia semelhante. Na mesma praça, situada em Noto, em Itália, uma mulher passeia-se perante o olhar masculino e invasivo. Harper, a personagem interpretada por Aubrey Plaza, assume um deambular que recria o mesmo passeio de Claudia, no filme de Michelangelo Antonioni, “L’Avventura” (1960), tão celebremente protagonizada pela atriz italiana Monica Vitti, falecida no início deste ano. Trata-se de uma homenagem singela ao filme do mítico realizador italiano, que se debruça sobre a relação tensa e tempestuosa entre homens e mulheres, que não deixa de ecoar de igual forma na atualidade.

A propósito deste remake shot, o criador da série, Mike White, referiu à Variety, que se tratou de uma ideia do diretor de fotografia Xavier Grobet filmar esta homenagem, já que a produção se encontrava no mesmo local onde Antonioni produziu a cena original. Entre as duas cenas, White dissecou as semelhanças: “’L’Avventura’ é sobre a busca desesperada pelo sentido da vida tanto quanto a ideia de uma mulher perdida em busca de si mesma.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.