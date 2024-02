Maryna Mykhailenko está otimista: espera um ano de 2024 “de muito sucesso” no campo de batalha. No entanto, não arrisca previsões sobre quando poderá terminar a guerra, que descreve como “uma maratona, e não uma corrida de sprint”, e avisa: “Tudo isto é pago com sangue. Dos soldados e dos civis”.

A Embaixadora da Ucrânia em Portugal afirma que a queda do Governo de António Costa não afetou o “inabalável apoio” de Lisboa a Kiev ao longo dos últimos dois anos, e lança um repto ao próximo Executivo: “Não esperamos uma mudança de posição depois das eleições e continuamos a esperar uma participação ativa na ajuda à reconstrução da Ucrânia”.

Mas se a Operação Influencer não teve impacto nas relações diplomáticas entre Portugal e Ucrânia, ao nível da invasão russa, pode ter afetado a já anunciada visita de Volodymyr Zelensky a Portugal. Maryna Mykhailenko diz que, face à “atual situação interna de Portugal”, essa visita terá de ser discutida só depois de 10 de março. “Espero que possa acontecer ainda este ano. Faremos o nosso melhor”, garante.

