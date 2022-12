“Um pouco menos de conversa, um pouco mais de ação.” Os acordes da música de Elvis Presley ouvem-se nas colunas do Parque de Exposições de Aveiro, levam as mãos de Carla Castro ao ar e colocam na voz da candidata à liderança da Iniciativa Liberal uma promessa que soa a recado: se for a sucessora de Cotrim Figueiredo haverá menos ruído e mais trabalho.

A chuva e o temporal não afastaram as mais de 150 pessoas que assistiram num ambiente festivo (até com crianças de caras pintadas) à apresentação da lista de Carla Castro. Mas as paredes ao lado não são de boa memória para a história recente de um outro partido de direita: foi naquele pavilhão de Aveiro que o CDS elegeu Francisco Rodrigues dos Santos para a presidência, que naquele cargo não conseguiu ser eleito deputado e perdeu toda a representação parlamentar dos democratas-cristãos. A Iniciativa Liberal, que em parte tomou conta do local, é hoje casa de vários ex-CDS (e até PSD), o que pode ser comprovado até na lista de direção escolhida por Carla Castro.

Ironia das ironias, o outro lado (a lista de Rui Rocha) alega que — caso Carla Castro ganhe — pode acontecer ao partido o que aconteceu aos centristas com o anterior líder, uma vez que é na linha da continuidade que estão as principais figuras do atual. Bernardo Blanco, apoiante de Rui Rocha, chegou a dizer isso mesmo na Vichyssoise: “O maior perigo é a IL tornar-se no CDS e morrer”. Carla Castro tem agora esta coincidência de lançar a candidatura no local que entronizou Francisco Rodrigues dos Santos.

Por estes dias, e durante um mês agitado na Iniciativa Liberal, o que não tem faltado é um bruaá constante nas redes sociais por onde muitos liberais circulam e numa corrida a dois — entre Rui Rocha e Carla Castro — que tem polarizado o partido entre quem quer seguir a linha do presidente demissionário da IL e quem faz parte de uma corrente alternativa.

