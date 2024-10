Emídio Guerreiro: "A AD também tem linhas vermelhas e compromissos"

Mas quando Luís Montenegro disse nas jornadas parlamentares que ia fazer uma proposta irrecusável e depois a partir daí cada um tira as suas responsabilidades, não se está já a afunilar o caminho numa fase inicial?

Tem havido uma pressão enorme sem se conhecer ainda o orçamento. A esquizofrenia do espaço público e político português tem destas coisas. Este ano a silly season foi à volta do Orçamento. As pessoas andam muito precipitadas. Já existiu uma reunião, há um conjunto de propostas que constam do programa de Governo que foi viabilizado nesta casa, e recordo que foi há menos de seis meses que o Governo apresentou o programa no Parlamento que foi sujeito a duas moções de rejeição que foram recusadas e há carta branca para se cumprir. Este é o primeiro Orçamento. Não se passaram dois anos nem três, passaram cinco meses e meio. Essa compreensão deve continuar, de forma responsável. Há questões a modelar: a da juventude e o IRC. O primeiro-ministro diz que modelou essas duas áreas e vai entregar ao PS as propostas. Está a dar um sinal de quê? Eu percebo que sejam irrecusáveis porque vão ao encontro do que o PS foi dizendo. É o tal compromisso.

E isso vai ser a solução?

Qual é? É o PSD abdicar das propostas eleitorais diferenciadoras que nos levaram a vencer as eleições? Não acho que seja sequer cordial que se procure acantonar e responsabilizar o Governo por tudo, porque não é verdade.

Luís Montenegro devia ter reunido com Pedro Nuno Santos antes do verão para evitar a silly season à volta do orçamento?

Não. As coisas têm timings. Antes do verão não havia Orçamento. Já estive no Governo e a grande parte do Orçamento está consignado, não é como se diz agora que são duas ou três medidas. A grande parte do Orçamento do Estado é para pagar os salários, as pensões, os apoios sociais, uma grande maioria, independentemente da vontade política do Governo A ou B, está gasto à partida. A parte mais discricionária, que estimamos que seja à volta de 2 mil milhões, quase metade já está consignado, não por medidas do Governo mas da oposição, que foram aqui aprovadas no Parlamento. Só ai são cerca de 800 milhões de euros. O Orçamento teve uma primeira apresentação aos partidos, que se está a fazer muito antes do que era. Nunca os anteriores primeiros-ministros estiveram nestas apresentações e nos contactos exploratórios. A este Governo tudo é exigido e parece normal. Isto é falacioso e tem que ser combatido.