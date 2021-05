Quando foi publicado em França, A Casa deu que falar. A razão não foi tanto a obra em si, mas o processo que a autora, a escritora franco-alemã Emma Becker, seguiu para a escrever: durante mais de dois anos, Becker trabalhou em duas casas de prostituição em Berlim. A autora queria escrever sobre o mundo da prostituição, sobre o qual leu quando era jovem e pelo qual se deixou fascinar. “Estava mesmo interessada e fascinada pela profissão, por esse mundo, porque em França temos muitas obras sobre isso”, admitiu Becker numa conversa por telefone com o Observador. Esses trabalhos são, na sua grande maioria, escritos por homens que não sabem, e nem podem saber, quais as exigências da profissão. A autora queria oferecer uma “perspetiva feminina da prostituição”: “Queria mostrar qual era a perspetiva de uma trabalhadora do sexo em oposição à perspetiva a que temos sempre acesso, que é a perspetiva dos homens”, explicou.

Becker não estava, contudo, interessada em fazê-lo adotando uma abordagem jornalística, com recurso a entrevistas. Queria escrever um livro honesto, na primeira pessoa, e foi por isso que optou por encontrar trabalho num bordel em Berlim, primeiro no Carrossel (nome fictício), um mau exemplo do negócio da prostituição na capital alemã, e depois na Casa (também um nome fictício), que dá nome ao livro. Foi na Casa, lugar que na sua opinião devia servir de exemplo a todos os bordéis pela humanidade com que as trabalhadoras eram tratadas, que Becker descobriu o tom certo para o seu trabalho de ficção. Mais do que uma descrição do dia a dia numa casa de prostituição ou das dificuldades e particularidades de um trabalho — que, para a escritora, não deixa de ser como outro qualquer, mas que o preconceito impede que seja socialmente aceite –, A Casa transformou-se num retrato inesperado das relações humanas.

Na entrevista com o Observador, a escritora admitiu que trabalhar como prostituta durante dois anos foi “uma experiência rica, fascinante e humana”, que ultrapassou “o facto de se ser mulher ou homem”. “É este sentimento de que as pessoas estão apenas a tentar aproximar-se umas das outras e a tentar sentir-se menos sozinhas. Provavelmente porque esse sempre foi o meu problema também. Dentro do meu próprio regime pessoal, isto faz todo o sentido.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Porque é que quis escrever sobre o trabalho numa casa de prostituição e porque é que achou importante passar por essa experiência?

Tinha-me mudado de Paris para Berlim. Estava a terminar o meu segundo livro [Alice, sem edição portuguesa], que ia ser publicado. Nunca tinha vivido do dinheiro que fazia com os meus livros, tive sempre outros trabalhos em paralelo. Servi às mesas, trabalhei numa florista. Em Berlim, apercebi-me que podia ser o que quisesse, porque os meus pais não estavam por perto. Não tinha de justificar como é que gastava o meu tempo. Um dia, estava a andar pela cidade e vi uma casa com uma luz vermelha e apercebi-me que era uma casa de prostituição. Depois lembrei-me que aqui [a prostituição] é legal e surgiu a ideia de ter esse trabalho para tentar escrever sobre ele. Estava mesmo interessada e fascinada pela profissão, por esse mundo, porque em França temos muitas obras sobre isso. [Há] tanta arte e outras coisas culturais que têm prostitutas, casas de prostituição, clientes e esse género de relação entre homens e mulheres, mas os livros são sempre escritos por homens. Queria saber qual era a perspetiva feminina da prostituição, do trabalho sexual. Queria mostrar qual a perspetiva de uma trabalhadora do sexo em oposição à perspetiva a que temos sempre acesso, que é a dos homens. Foi por isso que estava fascinada e foi por isso que decidi tentar fazê-lo. Mas também precisava de encontrar um trabalho. Apercebi-me que era o negócio perfeito, porque podia ser paga e escrever sobre aquilo. No fundo,estava a ser paga para escrever os meus livros, que é o sonho de qualquer jovem escritor. Tudo se alinhou. Claro que sabia que a audiência francesa ia ficar interessada, é um tema que nos interessa, mas queria saber como era a profissão. Não queria escrever um livro com base em entrevistas. Isso qualquer pessoa pode fazer e isso é o trabalho de um jornalista, não de um escritor. Podemos fazer quantas entrevistas quisermos e recolher os detalhes todos que quisermos, mas vamos continuar sem saber como é realmente a profissão, o que ela nos faz à cabeça, à carne, como é que vivemos com o facto de sermos trabalhadoras do sexo. Não queria trabalhar em França, porque em França é muito perigoso.

Não é legal.

Bem, na verdade, não existe nenhuma lei que proíba as mulheres de venderem o seu tempo para sexo, mas os clientes são penalizados por pagarem por sexo, o que significa que as mulheres também são penalizadas, porque os clientes têm mais poder de decisão. Não queria ter de me esconder ou de mentir em relação ao que fazia. É por isso que nunca o fiz em França. Na Alemanha, onde é legal, podia ser um cidadão como muitos outros e tentar ter esta profissão e ver como era. Se era como os livros escritos por homens a descreviam, se era realmente como os meios de comunicação nos dizem, que a prostituição só pode ser horrível, violenta, perigosa, que as mulheres estão constantemente em perigo, que os clientes são monstros… Queria saber a verdade.