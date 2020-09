No caso da Medtronic já há um plano definido. E, ali, regressar ao escritório só será possível quando Portugal cumprir uma série de indicadores epidemiológicos. É que a empresa dedicada a serviços e tecnologia médica terá em conta “a trajetória do número de casos ativos, mortes e número de testes realizados por milhão de habitantes, a taxa de crescimento de novos casos, a disponibilidade de equipamento de proteção individual”. “Neste momento encontramo-nos a aguardar que a situação epidemiológica em Portugal cumpra todos os requisitos para podermos, de forma faseada, regressar ao escritório”, explica ao Observador.

“Quem preferir continuar em casa vai estar à vontade”

Com a chegada da pandemia a Portugal em março, as empresas responderam como conseguiram ao receio e à incerteza que a nova realidade impôs. E a agência Look ‘n’ Feel, da área da publicidade, teve uma abordagem mais radical: suspendeu logo o contrato com um co-work que tinha em Lisboa e negociou, entretanto, apenas um “banco de horas” para que fazer reuniões com clientes, por exemplo. Estão em casa todos os cerca de dez colaboradores da unidade em Portugal (tal como os que estão na sede, em Brasília, cerca de 50 no total) e, garante Luís Pereira, sócio-gestor da agência, a perspetiva é que assim continue no futuro previsível.

A empresa diz ter feito um grande esforço para perceber como se estavam a sentir, a cada momento, cada um dos elementos da equipa – houve um cuidado especial com quem tem filhos ou quem tinha, por exemplo, problemas de relacionamento com os pais, com quem ainda viviam, em alguns casos. E “foi impressionante como, desde o início, perguntámos às pessoas se gostariam de voltar ao escritório ou se preferiam voltar, quando fosse possível – e 85% das pessoas da empresa disseram que não faziam a menor questão de voltar”, diz Luís Pereira.

Perante essa realidade, a empresa começou a equacionar outro cenário: a opção a longo prazo pelo trabalho remoto. Luís Pereira admite que mais tarde ou mais cedo essa tendência poderia surgir na sua empresa e no setor, em geral, mas “a pandemia veio acelerar” esse processo – até tendo em conta as “economias de custos” que essa opção permite. “Estamos a construir políticas de auxílio para melhorar o trabalho em casa, ou seja, pegar em parte destas economias e dar às pessoas packs de benefícios”, diz o gestor, dando como exemplo uma ajuda para pagar uma linha de internet mais rápida.

A maioria das empresas contactadas pelo Observador vão manter, ainda que parcialmente, a opção do teletrabalho — muitas por tempo indeterminado. “Ainda não há uma data para a abertura do escritório, situação que se pode alterar a qualquer momento se a evolução [da situação epidemiológica] for positiva”, descreve fonte oficial da Microsoft ao Observador. “Vamos manter ainda em setembro este modelo maioritariamente assente no trabalho remoto dos mais de 2.000 colaboradores”, refere, por sua vez, a Fujitsu.

Outro grande empregador que diz não ter decisões tomadas sobre o futuro próximo é a EDP. A elétrica iniciou o plano global de regresso dos seus colaboradores às instalações em junho, organizado por diferentes fases e grupos, de acordo com critérios de saúde, de assistência à família e de risco. Desde então, tem vigorado um regime de trabalho presencial parcial, rotativo, flexível e não obrigatório, que se irá manter durante o mês de setembro. Atualmente, a empresa em Portugal mantém 48% dos seus colaboradores em teletrabalho e 18% num regime híbrido – os restantes 34% correspondem a trabalho industrial e de campo.