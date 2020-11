Com mais um Orçamento do Estado “preso por arames”, dependente do apoio a la carte de PCP — porque o Bloco de Esquerda está mais distante — não faltam opções dos partidos para complementar o documento entregue pelo ministro João Leão ao Parlamento no dia 12 de outubro — mais de 1.500 propostas de alteração, a maioria das quais entregues na passada sexta-feira, que pulverizaram o anterior recorde de cerca de 1.300 medidas entregues no processo orçamental do OE2020.

Uma parte importante das propostas incide sobre apoios a famílias e empresas e medidas de alívio fiscal — em particular face às dificuldades que muitos enfrentam nesta crise —, e sobre o reforço do SNS. Mas a lista abrange as mais diversas áreas, incluindo os dossiers “quentes” da TAP e do Novo Banco. Aqui ficam algumas das mais importantes propostas, que começam a ser votadas na especialidade esta sexta-feira.

Partidos acenam com salários a 100% no layoff e prolongamento da retoma progressiva

Na proposta de Orçamento do Estado para 2021, o Governo já previa 309 milhões de euros para o prolongamento do apoio à retoma progressiva, que veio substituir o layoff simplificado. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, voltou a dizê-lo na concertação social, mas falta saber em que moldes o Executivo quer fazer esse prolongamento. O Público avançava na passada terça-feira que o Governo planeia seguir uma proposta feita pelo PS na especialidade: garantir os salários a 100% (com um teto máximo de três salários mínimos) no apoio à retoma progressiva.

A medida já era uma reivindicação antiga do PCP e das centrais sindicais, CGTP e UGT. Os comunistas tinham proposto o pagamento integral dos salários no âmbito de todos os apoios criados de resposta à pandemia, e voltam agora a fazê-lo. Para isso, propõem a criação de um fundo público de apoio ao pagamento de salários para micro, pequenas e médias empresas em situação de crise empresarial. “Um fundo que suportará os salários a 100%, nos casos de atividades encerradas por determinação legal; e na percentagem da quebra de faturação, nos casos de crise empresarial em que a quebra seja de pelo menos 40%”, explicam na proposta. O Governo já tinha sinalizado que iria pedir ao Parlamento uma autorização legislativa para prolongar o apoio — e o PS acabou também por propô-la agora na especialidade.

Os comunistas exigem ainda que as medidas de resposta à crise não sejam financiadas pela Segurança Social mas por transferências do Orçamento do Estado. Por isso, “importa ressarcir, num prazo curto, legalmente consagrado, a Segurança Social do dinheiro que esta transferiu para muitas empresas no âmbito do lay-off simplificado, bem como das isenções ou reduções contributivas concedidas às empresas”.

Ainda no capítulo do layoff, o Bloco de Esquerda quer garantir que todas as empresas (e não apenas as de maior dimensão que tenham tido lucros em 2020, como propôs o Governo) sejam obrigadas a manter o nível de emprego, nomeadamente no que toca aos contratos a termo, para receberem apoios. O PCP não fala na manutenção dos níveis de emprego (que implica que trabalhadores possam ser despedidos, desde que a empresa contrate outros para o seu lugar) e vai mais longe: propõe suspender os despedimentos até ao final de 2021.

Também para as empresas, o CDS tem uma sugestão para estimular a criação de emprego. Chama-se “Cheque Emprego” e, durante o ano de 2021, permitiria ao empregador que contrate sem termo um desempregado (a beneficiar do subsídio de emprego há mais de seis meses) receber “mensalmente o valor remanescente do subsídio de desemprego a que o desempregado tinha direito”. A medida, “apesar de tornar efetiva uma despesa meramente potencial, assegura a receita das contribuições devidas, tornando mais sustentável a contagem do tempo de serviço na atribuição da pensão de reforma”.