EN2: Descobrir Portugal pela estrada fora

A EN2 tem uma extensão total de 739 km, atravessando o país longitudinalmente, pelo seu interior, revelando segredos de algumas das áreas que mais sofreram com a desertificação — consequência da migração dos seus habitantes em busca de melhores oportunidades noutras geografias. São 35 concelhos, desde Chaves até Faro, que desvendam a riqueza que um país tão pequeno como Portugal reúne.

Clique na infografia para aproximar:

EN2 a norte

A porção situada na região norte do país liga Chaves a Lamego, e é um deslumbrante serpentear por entre as montanhas transmontanas, uma região particularmente rica em águas termais, cujos benefícios terapêuticos já eram bem conhecidos dos romanos. Depois de passar pela cidade de Vila Real, a estrada mergulha numa outra paisagem icónica, classificada como património mundial pela UNESCO: o Douro Vinhateiro. A não perder, uma visita ao Museu do Douro, em Peso da Régua. Depois de atravessar o rio Douro, a estrada passa por Lamego e a sua Sé, que merece uma paragem para ser apreciada.

Da zona centro até ao sul

Já na zona centro, o percurso inclui cidades como Viseu — onde é indispensável uma visita à sua catedral — Tondela, Penacova, Poiares e Vila de Rei. É neste último concelho, mais concretamente no Picoto da Melriça, que se encontra o centro geodésico de Portugal, de onde se pode apreciar uma das mais deslumbrantes vistas desta região do país.

Depois de passar Abrantes, a EN2 entra na sua porção alentejana, na vila de Ponte de Sor. Aqui, as paisagens alteram-se novamente para as extensas planícies douradas e de calor intenso, quando percorridas no auge do verão. Terras do Cante Alentejano e de um ritmo próprio merecem tempo para serem contempladas. O que pode logo acontecer no troço entre Ponte de Sor e Mora, que acompanha o espelho de água da plácida Barragem de Montargil. Logo a seguir, a praia fluvial do Gameiro, mesmo ao lado do Fluviário de Mora, convida a uma pausa para retemperar forças, já que, mais abaixo, esperam-nos as 365 curvas da Serra do Caldeirão até entrar no último troço da estrada: o Algarve. Vale a pena parar no Miradouro da Serra do Caldeirão e observar a sua impressionante vastidão. Antes do final, a estrada ainda passa por São Brás de Alportel, uma vila entre a serra e o mar, riquíssima em património histórico. Finalmente, Faro, a capital da região algarvia e o local do quilómetro 739 da EN2, recebe os aventureiros, brindando cada viajante com a imensidão do oceano, a convidar a um merecido mergulho como forma de celebração pela conclusão de tamanha jornada.

Passaporte EN2 ↓ Mostrar ↑ Esconder O Passaporte EN2 nasceu de uma iniciativa da Associação de Municípios da Estrada Nacional 2. Como o nome indica, trata-se de um pequeno caderno, no qual o viajante pode carimbar os locais por onde vai passando. Inclui a rota bem definida do percurso, com a identificação dos 35 municípios que a estrada atravessa e os locais onde pode ser carimbado. Uma iniciativa para registo de memória futura deste inesquecível passeio.

O meio de transporte

Os 739 quilómetros da EN2 podem ser percorridos das mais variadas formas, dependendo do gosto e motivação de cada um. Para Filipe, como seria de esperar, a bicicleta foi o meio de transporte eleito. Para quem ambicione pedalar pela EN2 fora, como este triatleta do Estoril Praia Credibom, Filipe deixa alguns conselhos: “Sendo atleta de triatlo, a preparação para este tipo de desafios é algo que faz parte da minha rotina. É fundamental existir conhecimento sobre as limitações de cada um e elaborar um esquema de preparação rigoroso para quem queira fazer o percurso de bicicleta.” Um dos aspetos a considerar é, sem dúvida, a distância de cada etapa.