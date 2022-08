Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem passa pela Praça da Batalha, no Porto, está habituado a ver as portas de vidro do Teatro Nacional São João (TNSJ) abertas, cartazes de peças afixados e luzes no interior, mas este mês o cenário é diferente. No átrio imponente, pavimentado com mármores e com quatro colunas jónicas, o burburinho do público nas filas, seja para comprar bilhetes ou para se sentar na plateia, foi substituído por sons ritmados de aspiradores, máquinas de limpeza e pequenos diálogos entre quem ali trabalha durante o mês de agosto.

Há baldes de água, panos e esfregonas a deslizar pelo chão e veem-se batas azuis, luvas de látex e um calçado especial. “O chão cola, por isso é que usamos estas Crocs”, explica ao Observador uma das duas funcionárias responsável por aquele lugar. “Depois de limparmos, retiramos a cera antiga com uma máquina especial com vapor de água, depois é necessário encerar novamente para dar brilho. É um processo que demora pelo menos uma semana.”

▲ O chão do átrio é composto por vários tipos de mármore e é necessário retirar a cera, limpá-lo e voltar a encerá-lo. "O brilho é fundamental", diz quem sabe IGOR MARTINS / OBSERVADOR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.