Encontro Energia e Território: pistas para uma transição energética justa

As cidades do futuro e a pobreza energética foram os dois temas nucleares que marcaram o evento Encontro Energia e Território, cuja 3ª edição aconteceu na Covilhã, no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI), na tarde de 9 de outubro. Organizado pela E-REDES e pela Associação das Agências de Energia e Ambiente (RNAE), contou com a intervenção do Vice-Reitor da Academia local, do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã e de especialistas nas áreas da energia, mobilidade elétrica, Comunidades de Energia e de Consumidores, e ainda de responsáveis por Agências de Energia e executivos municipais. O modelo de debate foi feito através de intervenções individuais e de duas mesas-redondas com moderação de João Miguel Santos, host na Rádio Observador. O evento segue-se aos anteriores realizados em Viseu e em Évora.

“A indústria verde é uma oportunidade para o país”

O Vice-Reitor da UBI, José Páscoa Marques, inaugura o evento começando por salientar o facto de termos crescido com o aumento do consumo de energia, frisando que sempre houve uma correlação entre o consumo de energia e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).