Ao Pavilhão Multiusos chegam 5500 vacinas todas as semanas e nos 16 postos de vacinação disponíveis são efetuadas cerca de mil inoculações diárias. “Temos neste momento 30 enfermeiros a trabalhar, 12 dos quais contratados pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, os restantes são colaboradores das unidades de saúde.” Maribel Fernandes não tem a expectativa que o número de profissionais de saúde aumente e acredita que a partir de outubro a vacinação migre para os centros de saúde. “A partir de agora vamos começar a vacinar pessoas com uma mobilidade maior e tudo será mais célere. Acredito que a partir de outubro passaremos para as nossas instalações.”

O desafio nos últimos meses é grande e o cansaço já se faz notar. “Não tenho fins de semana, durmo e acordo a pensar em vacinas. Em dois ou três minutos, tenho umas 50 mensagens recebidas”, afirma, fazendo questão de mostrar o telemóvel a vibrar constantemente.

“Isto é uma mais valia para todos e as pessoas não estão a aderir como deveriam”

No centro de vacinação do Cerco, no Porto, aberto desde abril, a realidade é semelhante e apesar de existir uma “equipa motivada”, lamenta-se a falta de adesão da população à vacinação. “Sabemos que, do agendamento por SMS, cerca de 35% das pessoas faltam, confirmam e não vêm ou não confirmam de todo. Isto acontece por infoexclusão ou porque recusam mesmo a toma da vacina”, afirmou há uma semana ao Observador Dulce Pinto, a então diretora executiva do ACES – Porto Oriental, antes de apresentar a sua demissão após a polémica com a vacinação indevida a jovens com mais de 18 anos — medida que terá tomado para colmatar esta falta de adesão.

O espaço, onde funcionava uma antiga escola, conta agora com 12 enfermeiros, contratados pela ARS do Norte, a trabalhar a tempo inteiro, e todos os dias realizam-se mil inoculações nos 10 postos de vacinação montados pela autarquia. Apesar da capacidade instalada, muitos não aproveitam a oportunidade: “No último fim de semana esteve um tempo espetacular e tivemos apenas 25% da agenda preenchida. Temos muitos faltosos e as consequências são nossas porque temos meios, recursos, vacinas e enfermeiros, mas perdemos oportunidades de vacinação”, lamentou Dulce Pinto.

O centro gere apenas 20% da agenda e encarrega-se de preencher os espaços livres, contactando utentes do ACES para serem vacinados. “Nós não convocámos ninguém a vacinar, utiliza-se mal o termo convocar, pois ao recebermos uma convocatória temos obrigatoriamente que nos apresentar. Aqui não, convidámos e a pessoa é livre de vir ou não”, esclarece a enfermeira, acrescentando que muitas vezes o horário é alargado das 20h às 23h. “Enquanto não se vacinar toda a gente, não vai ninguém embora”, garantiu.