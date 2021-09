Há muitos tipos de cancros, muito complicados. Porque é que decidiram concentrar-se só neste?

Neste momento, o cancro do pâncreas é aquele que, com mais incidência, tem o maior índice de letalidade. E dou aqui um exemplo muito concreto: nos Estados Unidos, o National Institute of Health [em português, “Instituto Nacional de Saúde”] fez uma comparação entre os vários tipos de cancro há 50 anos — mais ou menos na altura em que o Nixon fez uma declaração em como ia curar o cancro — e em 2016. E nesses 50 anos, os índices de cura e de sobrevida em todos os cancros aumentaram significativamente — o cancro da mama, por exemplo, passou de 18% [de cura] para 82%; no da próstata passou para 50%, contra 10% na altura. Mas o cancro do pâncreas, há 50 anos, tinha 3% de sobrevida e passado esse tempo só tinha 6%. Ou seja, o progresso que houve no tratamento e na cura do cancro do pâncreas nos últimos 50 anos foi marginal. E destes cancros todos, aquele que ganhou mais incidência foi o do pâncreas e pensa-se que, daqui a cerca de 10 anos, será a quarta causa de morte no mundo ocidental. É o cancro mais difícil com que temos de lidar, relativamente ao qual se sabe menos e aquele em que o desafio e o investimento faz valer a pena.

O que tornou tão difícil o combate ao cancro do pâncreas ao longo dessas cinco décadas?

O nosso programa está desenhado de uma maneira em que a investigação e a clínica andam a pari passu. Nós julgamos que tem havido quase um divórcio entre o desenvolvimento da investigação científica e a prática clínica. O que nós pretendemos é por médicos e cientistas nos mesmos factos, atentos à mesma coisa e a tratarem do mesmo problema. Pode ser que estes esforços conjuntos permitam que os casos de cancro do pâncreas tenham uma conclusão mais feliz. Nós vamos ter aqui novas técnicas terapêuticas, nomeadamente as técnicas terapêuticas celulares, que podem ser uma janela aberta para alguns ganhos na sobrevida do cancro do pâncreas. Neste momento, já temos um protocolo com o National Institute of Health e com o seu chefe de cirurgia Steven A. Rosenberg. A ideia é fazer um tratamento celular relativamente ao cancro do pâncreas.

Este centro tem objetivos concretos, de aumentar em determinados pontos percentuais a sobrevida dos doentes com cancro do pâncreas?

Nós aqui temos dois objetivos: aumentar a sobrevida dos doentes com cancro do pâncreas e contribuir significativamente para a cura. É esse o nosso grande objetivo: é mais curar o cancro do que propriamente esticar o tempo em que as pessoas vivem com cancro. É evidente que a quantificação disto é difícil, e é uma quantificação que só pode ser vista relativamente aos doentes que cá vêm. A nossa ideia é contribuir de uma forma mais global, quer a partir da investigação, quer a partir da prática clínica. Mas os resultados que tivermos aqui serão publicados anualmente.

Como é que pretendem fazer isso? O que vai ser feito aqui que não é feito noutros lados?

O tratamento cirúrgico que vamos desenvolver aqui é muito avançado, requer equipamentos muito particulares. As salas de operações têm de ter tomografias computadorizadas (TACs) para se fazer um processamento de imagem — e assim poder entrar-se no momento em campos operatórios que não eram explorados. São técnicas avançadas de cirurgia. Neste momento, 18% dos casos gerais de cancro do pâncreas são sujeitos a cirurgia, mas esta técnica aumenta para os 40% a 45%.

Têm planos para investir também na deteção precoce do cancro?

Sem dúvida, porque este é um cancro silencioso por dar sintomas muito tarde. Muitas vezes, o tarde é mesmo tarde demais. Então estamos a trabalhar em duas áreas. Uma delas é a avaliação de risco — o risco que cada pessoa tem de vir a ter cancro do pâncreas em função do estilo de vida ou da componente genética, por exemplo. Estamos a desenvolver, através de uma plataforma de ressonâncias pré-clínicas — são ressonâncias magnéticas, mas com uma enorme densidade de fluxo magnético –, a deteção de quistos e perceber imediatamente se têm uma predisposição maligna ou não. Isto já se fez em tecidos humanos, mas queremos traduzir isso para máquinas usadas em humanos para ver se os quistos que temos no pâncreas podem originar cancros ou não.