No mais, acrescenta, “o esforço que foi sendo feito nos últimos anos para estimular o mercado do arrendamento, sobretudo a médio e longo prazo, acabará por perder-se”. Além de que daria um “sinal de instabilidade fiscal a todos os investidores no momento em que mais precisamos de investimento em Portugal”.

Em plena campanha autárquica, os líderes dos partidos à direita uniram-se na condenação da medida que já tinha sido discutida no Orçamento de 2020 e afastada.

Com a subida de tom das reações políticas negativas, o Governo apressou-se publicamente a afastar a imposição do englobamento a rendas e rendimentos prediais, numa notícia avançada pelo Observador.

No dia seguinte, o tema voltava às notícias, mas com um enquadramento muito mais apertado. A imposição do englobamento em cima da mesa é “cirúrgica”, confirmou o Observador, e seria aplicável a alguns rendimentos financeiros, nomeadamente às mais-valias que resultam de investimentos de natureza especulativa. A aplicação deste rótulo dependeria do tempo de manutenção dos ativos entre a aquisição e venda geradora de ganho para distinguir de poupanças, cujos juros ficam isentos do englobamento, ou investimentos ditos produtivos. Segundo o jornal Expresso, a imposição apanharia apenas rendimentos mais altos, podendo incluir ganhos prediais de curta duração.

Se é para penalizar especulação, porque não taxar menos outros ganhos?

Ainda que saliente não conhecer o texto da proposta, Rogério Fernandes Ferreira considera que este englobamento seletivo apenas para os rendimentos mais elevados, a “que neste contexto se chamam especulativos”, custa a aceitar em abstrato “porque promove uma nova discriminação negativa de certos contribuintes”.

Para outro fiscalista, o consultor Luis Leon, a medida, ainda que cirúrgica, teria impacto negativo no investimento e na poupança. “Quando estamos a falar de rendimentos de capitais, estamos a falar de trabalhadores e pensionistas que pouparam qualquer coisa. É neste contexto que estamos discutir o tema do englobamento”. O fiscalista lembra que estas mais valias chegaram a ter uma tributação de 10%, que depois foi agravada para 20% ainda antes da troika, até chegar aos 28% atuais. Estes rendimentos, sublinha, sofreram um agravamento fiscal muito mais acentuado do que o enorme aumento do IRS decidido no tempo de Vítor Gaspar — e, neste caso, a “austeridade não foi revertida”.