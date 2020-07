Para a elaboração do programa contribuíram todos os ministérios, o Government Office for Science, organismos de investigação (tais como UK Research and Innovation, o Council for Science and Technology e as academias nacionais), e organizações da sociedade civil e empresarial. O que é notável na elaboração da estratégia é que o grupo de trabalho dispunha de dezenas de relatórios sobre as mais diversas áreas das políticas públicas, desde reformas para a educação vocacional até à investigação em bioquímica, ou programas de desenvolvimento dos transportes e mobilidade, que foram utilizados na sua elaboração.

Em Portugal, este tipo de comissões ad-hoc já desempenhou um papel fundamental, como os Livros Brancos da Reforma do Sistema Financeiro nos anos 1980 (relatório Silva Lopes) ou da Segurança Social nos anos 1990. Porém, esta tradição perdeu-se, e deixou de se mobilizar a expertise e experiência acumuladas por académicos e empresários, para a solução dos grandes problemas do país. Nalguns setores, como na educação, surgiram Conselhos Nacionais ou Observatórios, mas as comissões ad-hoc têm a vantagem de poder focar a atenção de grandes especialistas, num curto espaço de tempo, na solução de certo problema, pois seria impossível mobilizá-los por períodos mais extensos, dados os afazeres profissionais ou de investigação que essas personalidades têm. Também não se deve confundir a nossa proposta com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que é uma instituição criada apenas para coordenar a execução e monitorização dos programas com financiamento dos fundos europeus.

Faltam think-tanks em Portugal, os gabinetes de estudos dos partidos são demasiado pequenos e com escassos recursos, os sindicatos também não dispõem de gabinetes de estudos, e mesmo as grandes associações empresariais foram perdendo muita da relevância que já tiveram na elaboração de programas e políticas. Finalmente, as contribuições que a investigação das universidades para a solução dos grandes problemas nacionais também revela grandes deficiências, ou por limitações de recursos ou porque os académicos estão focados na investigação teórica.