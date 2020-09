Ensinar a aprender e aprender a ensinar

Apaixonado por animação em geral, e pela japonesa (anime) em particular, revela também gosto pelo teatro, onde destaca “O Fantasma da Ópera” e “Os Miseráveis”. Gosta de conciliar os estudos em engenharia com artes analógicas, estando atualmente “numa relação” com uma máquina fotográfica totalmente mecânica.

Ricardo Espadinha faz parte da equipa do projeto Vienna , uma solução inovadora que simboliza a junção de duas paixões: música e machine learning. A ideia venceu o Best E.Project Award by Santander, com um prémio monetário no valor de 2000€, integrado no concurso E.Awards@Técnico com o apoio do Santander, que visa apoiar e premiar os melhores projetos desenvolvidos nas Unidades Curriculares de Empreendedorismo. Com a plataforma já disponível online, agora é preciso divulgar o serviço de criação de músicas originais, adequadas ao contexto emocional de cada cliente, para quaisquer utilizações, privadas ou comerciais, como vídeos ou estabelecimentos públicos.

Durante o semestre em que frequentou a Unidade Curricular de Empreendedorismo, Ricardo e os colegas da equipa Vienna foram recebendo excelentes feedbacks e inputs para o projeto. Quer por parte do professor José Epifânio da Franca, responsável pela unidade curricular, quer por parte das empresas contactadas.

Ricardo destaca a importância do apoio de instituições como o Banco Santander na promoção deste tipo de concursos: “Aproximou-nos de uma realidade muito semelhante a um pitch perante investidores reais e o prémio monetário representa o reconhecimento do que vai para além da nota de uma disciplina, o que é sempre muito reconfortante e motivador para continuar a perseguir a ideia.”

Envolvido em vários projetos dentro do IST, foi principalmente nos de associativismo que teve de aprender a lidar com a imprevisibilidade, pelo facto de trabalhar com muitas pessoas diferentes, cada uma com os seus objetivos, horários e personalidades.

Antes da pandemia, o projeto ao qual dava mais atenção eram as Jornadas de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, (JEEC) , sendo um dos coordenadores do evento que deveria ter acontecido em março de 2020.

Conta que o maior imprevisto foi, de longe, o adiamento das JEEC por causa da crise pandémica. “Tivemos ordem para não avançar com o evento a um par de dias do arranque, já com tudo preparado e uma tenda montada na Alameda do Técnico.”

Conseguir conciliar tudo o que o adiamento do evento implica, em termos das relações com os vários parceiros, viabilidades económicas, a própria interação com a equipa que levou um ano inteiro a trabalhar por esta causa, está a ainda ser, sem dúvida, um dos maiores desafios que alguma vez Ricardo e a sua equipa tiveram de enfrentar.

O aluno não tem dúvidas de que faz falta ensinar mais e melhor sobre empreendedorismo e explica que “há dois pilares quando se aborda o tema do empreendedorismo: saber pensar e saber interagir com outras pessoas. Creio que faz falta explorar mais ambas as vertentes dentro das universidades.

No que toca à interação com outras pessoas, o jovem empreendedor defende que “o trabalho em equipa já é fomentado através de projetos ou laboratórios, no entanto, as relações que se conseguem através de projetos de vertente mais empreendedora são muito mais completas do que apenas o trabalho em equipa.”

Os projetos têm muito mais coisas em jogo do que apenas uma nota, geralmente. Lidar com o stress, fadiga, interesses, ambições, sonhos, entre outras coisas num grupo, normalmente não muito grande, não é nada fácil” explica Ricardo.

Partilha um exercício de humildade e de autoconhecimento: “saber a diferença que só eu faço na equipa e reconhecer a dos outros elementos; saber discutir de uma maneira objetiva, com o intuito comum de chegar a uma conclusão viável e não apenas de impor a minha opinião; saber liderar e ser liderado em simultâneo.” Por tudo isto, Ricardo Espadinha defende que “a universidade deve servir para crescer, não só em conhecimento académico, mas principalmente como pessoa. E, nesse sentido, aprender empreendedorismo é uma forma de aprender a ser um melhor ser humano.”

Gosta de se envolver em vários projetos diferentes, em paralelo com o curso e considera isso fundamental para perceber bem o seu lugar no mundo e o que quer fazer no futuro. Contudo, por vezes, conciliar tudo de forma equilibrada pode ser complicado e, neste sentido, Ricardo Espadinha sublinha que, para tomar decisões, ajuda muito “ter um conjunto de valores pessoais muito bem definidos e agarrar-me a eles quando as opções que tomo parecem mais duvidosas ou incertas.”

A escola do futuro esteve, de novo, em análise no quarto debate da iniciativa “Hoje Conversas. Amanhã és Pro”, promovida pelo Observador com o apoio do Santander, desta vez sob o lema: “A melhor escola do mundo é a que ensina a aprender”.

Como habitualmente, a jornalista Laurinda Alves moderou o debate com Cristina Albuquerque, Vice-reitora da Universidade Coimbra, Pedro Santa-Clara, Professor Catedrático e Diretor da “Escola 42 – Lisboa”, e Rogério Colaço, Presidente do Instituto Superior Técnico, convidados desta quarta conversa virtual que pode ver (ou rever) aqui .

Aprender a aprender

“Aprender a ensinar, aprender a aprender e ensinar a aprender” são verbo que formam o puzzle usado pela jornalista Laurinda Alves na abertura da conversa sobre novas metodologias de ensino e aprendizagem.

Seis meses depois do início do confinamento, o regresso às aulas está na ordem do dia. Em Coimbra, na Universidade mais antiga do país, Cristina Albuquerque defende que aquele puzzle corresponde aos pilares de uma universidade responsável, que se preocupa com a formação do cidadão integral.

Para a vice-reitora, o mais importante é perceber como o Ensino Superior pode adaptar-se a estes novos desafios. “Foi de uma grande exigência conseguir encontrar as melhores vias para não colocar em causa o percurso dos alunos,” acrescentando que o papel que pode mudar é a representação do professor, “ já não é o referencial do saber único, e cada vez mais um dinamizador que ajuda a construir pensamento crítico que ajuda os alunos a aprender a aprender”. A propósito da formação de professores em metodologias ativas, Cristina Albuquerque salienta a importância dos prémios Santander UC de inovação pedagógica, falando das inúmeras candidaturas dos professores que são estímulo para outros colegas.