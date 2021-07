“Como expectável, o E@D teve um impacto negativo nas aprendizagens, acentuou as desigualdades, em especial junto dos alunos sem meios digitais e com maiores fragilidades, e perspetivam-se prejuízos para o futuro.” No relatório, prevê-se que só o encerramento das escolas em 2020 possa causar uma perda de mais de 212 mil milhões de euros de PIB ao longo do século.

A falta de meios digitais dos alunos foi a principal dificuldade sentida pelos professores que, segundo o relatório, não interagiam, em média, com dois alunos por turma. O nível socioeconómico das famílias foi a explicação para a fraca participação nas aulas online.

As insuficiências do lado dos professores também foram detetadas: ter de dividir os meios digitais próprios para dar aulas à distância com o resto do agregado familiar; deficiente ligação à internet em algumas zonas do país e pagamento das despesas com dados móveis para lecionar à distância. Acresce a falta de literacia digital de muitos professores e a ausência de conhecimento de práticas pedagógicas para proceder com eficácia ao ensino online.

A falta de formação digital dos professores é um problema que os próprios assumiram ao longo da pandemia e que foi recentemente diagnosticado num estudo do Conselho Nacional de Educação.

Quanto à ginástica familiar para dividir equipamentos, não foi única dos professores. O relatório frisa que o ensino à distância gerou pressão sobre as famílias já que os meios digitais disponíveis passaram a ter de satisfazer as necessidades de trabalho, de teletrabalho, e as dos alunos.