Há duas formas de olhar para o novo supermercado sem caixas que a Sonae MC vai abrir em Lisboa, o Continente Labs. A primeira, a otimista: uma loja inovadora que vai acabar com um emprego repetitivo ao utilizar um serviço de pagamento automático por reconhecimento de imagem e que permite a um cliente entrar, pôr as compras no cesto e sair sem ficar na fila da caixa. A segunda, a negativa: uma loja que filma constantemente um cliente para saber o que este tira da prateleira, qual cenário do livro “1984”, de George Orwell, e que torna irrelevante um trabalho feito por inúmeras pessoas em todo o mundo. Independentemente de se gostar ou não, a partir desta quarta-feira à tarde este novo conceito de loja vai passar a ser uma realidade em Portugal. E com a tecnologia de uma startup portuguesa, a Sensei.

Tanto a visão positiva como a negativa quanto a esta inovação de lojas já foram levantadas no passado. Por um lado, o lançamento da primeira loja da Amazon Go, em 2018, foi visto como “o futuro do retalho”, como escreveu a CNN. “Estou a ser vigiado no Amazon Go — e não me importo”, elogiou o Axios em 2019. Porém, também houve quem olhasse para o lado negativo. “Amazon Go e os 2,3 milhões de caixas que pode deixar para trás”, escreveu a Forbes. Passados três anos, algumas dúvidas persistem, mas o conceito parece ser vencedor: há 29 destas lojas em todo o mundo.

Na semana passada, antes da abertura oficial, o Observador foi às compras nesta loja da concorrente Sonae junto ao Jardim do Arco do Cego, na Rua D. Filipa de Vilhena, em Lisboa. Munidos de um cartão Continente digital — que é obrigatório ter para poder pagar — e das apps necessárias, vimos uma experiência bem mais consolidada, mas semelhante àquela que tivemos na loja teste da Sensei em 2019. Nesta visita, as principais dúvidas quanto à proteção de dados e quanto ao fim do emprego pela inovação tecnológica foram quase todas respondidas pelos responsáveis. No final, comprámos o necessário para ver se tudo estava a funcionar. stá.

Entrar, pôr uma manteiga e cápsulas de café na mochila e sair sem passar pela caixa

Tudo começa, como é comum nestes cenários tecnológicos, com um QR Code e uma app: a Continente Labs (esta marca da Sonae, que apelida o supermercado, é também o nome do projeto que o Continente desenvolve para testar novas experiências de consumo junto dos clientes). Depois do download da aplicação faz-se o registo para poder entrar no supermercado. Se não se quiser apontar a câmara do telemóvel para a parede à entrada facilmente se encontra o programa na loja de aplicações dos principais sistemas operativos.

O passo do registo e da instalação da app é necessário apenas na primeira visita. Numa segunda, terceira ou vigésima ida às compras, desde que a aplicação continue instalada, não é preciso repeti-lo. Mesmo assim, na primeira vez, é necessário inserir vários dados pessoais e aceitar os termos para se poder fazer compras na loja.

Para facilitar, e antes de qualquer processo extra, é explicado passo a passo como é que a loja Continente Labs funciona. Lê-se o tutorial — “se voltar a colocar um artigo na prateleira, é removido da compra” ou “para evitar artigos indesejados no seu carrinho, não retire produtos da prateleira para entregar a outros compradores” , lê-se nas indicações. E é necessário aceitar os tais “termos e condições”.

Nesse acordo com a Sonae estão regras base que explicam tudo detalhadamente, incluído o facto de ser necessário ter esta app para fazer compras na loja, ou aceitar que podem “ocorrer falhas técnicas”, ou ainda que menores de 16 anos que acompanhem um cliente na visita tenham de assinar uma declaração devido às câmaras que recolhem imagens para as compras. É um documento jurídico base que contempla a maioria das situações, principalmente num sistema inovador como este. Depois da aceitação destes pressupostos, é necessário ainda um outro requisito: ter cartão Continente. Atenção, este também é um passo importante para quem gosta dos populares cupões do serviço.

E é tudo? Ainda não. Foi igualmente necessário aderir à fatura eletrónica, que é preciso para quem não fez esse processo na app do cartão Continente, assim como associar um método de pagamento digital — um cartão de crédito, que pode ser um criado pelo serviço MbNet. Só depois destes passos estarem completos e validados, podemos ir às compras. E, aí, começa outra vez tudo com um QR Code.

Com o registo feito, a aplicação tem uma utilização bastante simples. “Bom dia, vizinho”, lê-se debaixo do QR Code que nos dará acesso à loja através de um posto de validação. É um pouco semelhante a entrar num supermercado que ainda tem as pequenas portinholas de metal à entrada, como um torniquete. A diferença é que as portas são de vidro, como numa estação de metro, e, à semelhança dos transportes públicos, é preciso que um sensor reconheça o bilhete de entrada. Neste caso, o tal QR Code que, após validado, leva as portas a abrirem-se.

Aqui o processo passa a ser extremamente fácil. Literalmente, e à semelhança do que tínhamos feito em 2019 nos escritórios da Sensei, pegámos em alguns produtos da prateleira — uma lata de salsichas, uma garrafa de água, um pacote de cápsulas de café e uma embalagem de manteiga — e pusemos no cesto. Houve outros que tirámos da prateleira, como um pacote de fraldas, e voltámos a pôr na prateleira. E foi isto. Tudo muito parecido ao que pode ser feito noutros supermercados que têm apps que permitem registar cada produto com um telemóvel para fugir às filas no final. A diferença é que, neste caso, o telemóvel ficou no bolso e fomos seguidos pelas dezenas de câmaras no teto da loja que captaram cada produto que tirámos.

Mesmo no caso de ir a esta loja acompanhado com alguém que não tem a app não vai ter problemas, como explica o Continente. Ao entrar, as câmaras reconhecem quantas pessoas entraram num registo. Depois, mesmo que fique a escolher a fruta que quer e o acompanhante vá ao outro lado do supermercado buscar outro produto, o sistema contabiliza tudo na mesma conta. Esta e outras dúvidas que podem surgir estão também explicadas na aplicação caso queira testar ao limite até que ponto tudo funciona.

Quando saímos, passámos outra vez pelas barreiras que estão na entrada, desta vez a do canto oposto, que se abriram automaticamente sem nos perguntar o que levávamos no saco. Quando se fecharam, a fatura foi logo enviada para o email e, na app do Continente Labs, passou a ser possível ver a lista com os quatro produtos que tínhamos connosco. É nesta lista que conseguimos associar os cupões para que, mesmo sem caixas, a experiência seja o mais parecida possível com aquilo a que os clientes do Continente estão habituados. Porém, mesmo com cupões, obviamente registamos diferenças em relação aos supermercados normais, e não falamos só das câmaras.

E se não tiver um smartphone ou não quiser ter um Cartão Continente? “À partida, não vejo qualquer problema com esta prática”, diz especialista em Direito do Consumo