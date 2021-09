Durante esse período, os dois irmãos foram sendo vigiados pelas autoridades portuguesas. Enquanto isso, o processo de pedido de asilo foi decorrendo, mas em relação a um deles o estatuto de refugiado nunca foi atribuído. Ao Observador, a PJ não revela porquê, mas garante que a recusa não está relacionada com a investigação, nem com eventual atividade criminosa levada a cabo pelos suspeitos, quer em Portugal, quer no Iraque ou noutros país.

As razões podem ser várias. A Lei do Asilo prevê que a proteção internacional possa ser “revogada” quando existam suspeitas da prática de “crimes contra a paz, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade” e “crimes dolosos de direito comum puníveis com pena de prisão superior a três anos, fora do território nacional, antes de ter sido admitido como refugiado”. Quando se descubra que o requerente “tenha deturpado ou omitido factos, incluindo a utilização de documentos falsos, decisivos para beneficiar do direito de asilo ou de proteção subsidiária”. Ou ainda caso represente “perigo para a segurança interna”.

Em declarações à Rádio Observador, José Manuel Anes, especialista em criminalidade organizada e fundador do Observatório de Segurança, defende que os portugueses devem “continuar a ser solidários e [estar] de braços abertos com os migrantes e, sobretudo, os refugiados”, mas manter a “vigilância”. “Temos de estar confiantes na competência dos nossos serviços de informações e das nossas polícias contraterroristas. Portanto, acho que, particularmente em Portugal, a situação é melhor. Não há probabilidade zero [de atentados terroristas], mas Portugal, face a outros países da Europa, está muito melhor”, defendeu o especialista.

E se o Iraque pedir a extradição? É provável que Portugal recuse

Sendo este um inquérito que nasce da cooperação judiciária internacional com o Iraque e que, acima de tudo, se baseia em alegadas práticas criminais que terão ocorrido em território iraquiano, e não existindo qualquer suspeita de crimes de adesão e apoio a organização terrorista que tenham ocorrido em território nacional, coloca-se a questão de saber se Portugal tem jurisdição penal para perseguir criminalmente os dois suspeitos.

No entender da investigação, a resposta é claramente positiva. Portugal subscreveu as convenções das Nações Unidas que autorizam a Justiça nacional a investigar, acusar, julgar e condenar qualquer cidadão que tenha praticado determinado conjunto de crimes que tenham sido idealizados e praticados em qualquer outro país. Crimes contra a humanidade, adesão e apoio a organização terrorista internacional ou corrupção no comércio internacional são alguns dos ilícitos criminais que a jurisdição portuguesa admite como tendo competência para punir — independentemente de terem ocorrido em território nacional ou estrangeiro. Representam uma espécie de crimes internacionais que, como tal, podem ser punidos por Portugal.

Aliás, a cooperação judiciária requerida a Portugal partiu de uma equipa especial das Nações Unidas, conhecida pela sigla UNITAD — United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL, o que pode ser traduzido para Equipa Especial de Investigação das Nações Unidas para os Crimes Praticados pelo Estado Islâmico/Da’esh. Trata-se de uma equipa criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2017, a pedido do Governo iraquiano, que tem um objetivo central: ajudar a Justiça iraquiana a investigar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e de genocídio praticados pelo Estado Islâmico/Da’esh.

Esta equipa é liderada por Karim Khan, advogado britânico especialista em Direito Internacional que foi nomeado para o cargo pelo secretário-geral António Guterres e que começou a trabalhar em 2018.

Outra questão que se coloca prende-se com um quase inevitável pedido de extradição dos suspeitos agora detidos por parte do Iraque, onde também corre uma investigação contra os dois irmãos, que são também alvo de mandados de detenção. E aqui a questão, apesar de complexa, tem uma resposta igualmente simples: para que o Governo português possa autorizar a extradição, o Iraque terá de assumir que nunca sancionará os mesmos com penas que não estão previstas no Código Penal português. Entre essas sanções estão, obviamente, a pena de morte ou a prisão perpétua — medidas que foram abolidas da lei nacional há largos anos. Ou até mesmo penas de prisão claramente superiores ao limite máximo previsto pela lei penal portuguesa.

Ou seja, apesar de os crimes que estão a ser investigados nos autos terem alegadamente ocorrido no Iraque, e apesar dos suspeitos serem cidadãos iraquianos, Portugal tem por regra só aceitar pedidos de extradição no caso do Estado requerente assumir o compromisso de que aplicará penas consentâneas com a lei penal portuguesa.