Também a vida se desenrola numa espécie de palco: em tom assertivo, é dessa forma que Peter Wächtler apresenta o seu trabalho, centrado nos últimos 15 anos de produção artística. Em simultâneo, estamos perante um diário íntimo de vivência, que nos revela uma parte da sua biografia, bem como uma crítica à criação artística contemporânea. Numa viagem ao universo singular e cartoonesco deste artista alemão, nascido em 1979, cabe um mundo de referências pop, mas também eruditas, que vão da literatura ao cinema. Um livro em aberto, por vezes disseminado, que se materializa em “A Life on Stage”, a sua primeira exposição em Portugal, que abre ao público esta sexta-feira, dia 20 de janeiro, na Culturgest, em Lisboa.

Entre a fantasia e a fábula, o conjunto de obras que ali se conjugam revelam a melancolia, a ironia e o humor como características indissociáveis do seu trabalho, que deambula por diferentes media. Da escultura ao filme, passando pela pintura e pela ilustração, entramos num espaço repleto de personagens ficcionais, humanas e não-humanas (ainda que antropomórficas), que deixam transparecer uma angústia existencial do seu próprio criador. Funciona, porventura, como crítica às sociedades capitalistas e ao declínio do industrialismo, ainda que Wächtler descarte à partida um pendor ideológico ou de análise sobre a realidade em que vivemos.

▲ O artista alemão Peter Wächtler (segundo a contar da direita), durante a montagem da exposição "A Life on Stage", aberta ao público a partir desta sexta-feira, 20 de janeiro Vera Marmelo

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.