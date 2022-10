Chega de saudade porque chegou a hora: o cantor e compositor brasileiro Tim Bernardes está prestes a aterrar em Portugal para iniciar uma digressão pelo país, com seis concertos previstos em seis cidades diferentes, de apresentação do seu segundo álbum a solo, Mil Coisas Invisíveis, lançado há apenas quatro meses.

O músico paulista de 31 anos, habituado a calcorrear Portugal de guitarra às costas e à procura de pianos e teclados que lhe servem as canções — nos dois anos pré-pandemia, 2018 e 2019, deu quase uma dezena de concertos a solo em Portugal, a que se somam cinco concertos paralelos com a sua banda O Terno —, começa a digressão nacional já esta sexta-feira, 14 de outubro, em Ílhavo (Casa da Cultura), seguindo daí para Ourém (sábado, 15, no Teatro Municipal), Braga (sexta-feira, 21, Theatro Circo), Figueira da Foz (CAE Figueira, sábado, 22), Lisboa (Coliseu dos Recreios, domingo, 23) e Porto (Casa da Música, 2ª feira, 24).

Em entrevista ao Observador, feita por videochamada a partir de Londres, Tim Bernardes dá detalhes sobre como vão ser os concertos em Portugal, fala sobre o estado atual de um Brasil partido ao meio e dividido entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro e explica o que pretendia com o novo álbum, um disco mais metafísico e astral, menos conceptual e mais eclético, em que abriu espaço para o otimismo, a leveza e o amor que corre bem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.