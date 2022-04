Entre o estúdio e o bunker: como é o dia a dia numa TV ucraniana a cobrir a guerra

Via os textos pela primeira vez à medida que os ia lendo, sem conseguir disfarçar a emoção e a preocupação — eram linhas escritas por colegas igualmente nervosos na redação: sobre as explosões em várias cidades da Ucrânia; sobre a interdição do espaço aéreo; sobre os conselhos do governo para as pessoas ficarem em casa, com documentos, dinheiro e medicamentos à mão, prontas para sair a qualquer momento; sobre as declarações de Zelensky a dizer que Putin não lhe tinha atendido o telefone na véspera; sobre o objetivo anunciado por Putin, de “desmilitarização e desnazificação” da Ucrânia; e sobre as explosões em Odessa, com a entrada em direto do correspondente na cidade.

No fim do seu turno de noticiários, Yulia demorou duas horas a cumprir um trajeto que costumava fazer em 15 minutos até casa, tantos eram os compatriotas que já estavam a fugir da capital. “Rezei para não morrer no engarrafamento”, recorda. Ainda ponderou fugir com o marido e a filha de 4 anos, mas decidiram ficar em casa, com a irmã, o cunhado e os pais. “Era perigoso sair de Kiev. Era mais seguro ficar. E o meu marido disse: ‘Sou ucraniano e tenho de defender a família, a casa e o território’”, conta Yulia ao Observador, sentada frente à mesa no abrigo subterrâneo onde passou a ler noticiários.

Os chats do chefe de redação com a Presidência e a Defesa. E a rejeição da censura

O plano televisivo não mostra, mas mesmo ao lado da câmara nesta divisão do bunker há três colchões onde dormem elementos da redação. Ao lado, outros espaços deste abrigo subterrâneo com paredes espessas também estão cheios de colchões e sacos cama, para poderem dormir todos os jornalistas e funcionários, que deixaram de poder ir a casa.

A emissão alterna entre o estúdio principal, frente a dezenas de mesas (a maioria desocupadas) no piso superior da redação, e o estúdio no bunker, explica ao Observador Nataly Lutsenko, 32 anos, correspondente internacional da ICTV, que faz uma visita guiada pelo edifício. “Quando ouvimos as sirenes, mudamos a emissão do estúdio lá de cima para este aqui no bunker. Fazemos de propósito. Muitas pessoas relaxaram ao fim deste tempo. Quando trocamos as câmaras, o apresentador diz: ‘Ouvimos agora as sirenes. Quem estiver em Kiev ou noutras cidades deve ir para um abrigo’”.

Yulia e Nataly ficaram em Kiev a trabalhar, mas muitos dos colegas de redação foram pôr a família a salvo na zona oeste da Ucrânia ou noutros países e já não voltaram. A começar por dois diretores da estação. Quem ficou a coordenar todo o trabalho em tempo de guerra foi o número 3 da hierarquia anterior, o chefe de redação Victor Soroka: é ele o responsável pelos alinhamentos, pelo planeamento das notícias e também por assegurar que nada falte às três dezenas de funcionários que passaram a viver no bunker da ICTV.