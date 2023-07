Sílvia Gaspar estava a trabalhar no Hospital de Cascais quando recebeu o telefonema do filho. Um incêndio de grandes proporções acabava de deflagrar na freguesia de Alcabideche, consumindo tudo no seu caminho. Bastou uma ida rápida ao sétimo andar da unidade de saúde, junto à localidade de Cabreiros, para a auxiliar de limpeza confirmar o seu maior receio: o fogo andava na zona por detrás da sua casa, apesar de ainda estar longe de a ameaçar. Enquanto se apressava para chegar à moradia, na Rua Manuel Henriques, já Carla Lima, que estava em casa quando viu despontar o incêndio, corria para junto do pai, que numa rua não muito longe procurava regar vários terrenos de que é proprietário.

“É muito desesperante, muito. Vivi momentos de terror ali em cima”, reconhece a moradora, de 46 anos, apontando para uma rua larga onde o fumo negro é tão denso que já não permite ver a totalidade. Depois de várias viagens acima e abaixo, a mulher já não se aventura a subir novamente. E não é a única. Uma pequena mota desce por ali a acelerar, o homem que nela segue com um balde vazio pendurado no braço.

