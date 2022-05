Entre o passado e o futuro do Brasil, o canto suave de Alaíde Costa renasce: “Enfim, 86 anos? Hoje estou aqui, ainda"

“As chances começaram a surgir, mas sempre tive muita dificuldade por escolher um tipo de música que não era muito comum na época”, desabafa Alaíde Costa ao Observador, em São Paulo, mais de sessenta anos depois de Canta Suavemente, o álbum de “Chora tua tristeza” que revelou uma das vozes mais singulares da sua geração, com jovens compositores a entregarem-lhe canções à medida, até cair no ingrato esquecimento. “Sempre vivi bastante dificuldade por causa da minha escolha de reportório”. A Bossa Nova inchou até explodir, entre as ruínas, emerge a Jovem Guarda, a Tropicália, a Soul, e mais década menos década, é um novo Brasil: que venha o axé, o sertanejo, o pagode e o funk. O chinfrim não abalou Alaíde Costa, que aguardava pacientemente este ano de 2022, quando outros jovens compositores, de Emicida a Tim Bernardes, costuraram novamente canções à justa. “Enfim, 86 anos? Hoje estou aqui, ainda.”

As pessoas falavam: “você canta bem, mas canta difícil”

O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim é o inesperado retorno de Alaíde Costa a um álbum de canções inéditas, disco para colocar o Brasil musical na memória de 2022, com produção do rapper Emicida e Marcus Preto e direção musical de Pupillo, percussionista dos Nação Zumbi. A carreira de Alaíde Costa vai longa, mais de 25 álbuns editados, mas a cantora nunca pisou em Portugal, o que pode levar qualquer português bem intencionado a comparar o renascimento musical de Alaíde Costa com o de Elza Soares em A Mulher Do Fim Do Mundo — o álbum catártico onde a rainha engoliu o samba sujo de São Paulo. No entanto, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim é o exato oposto: Alaíde não engoliu ninguém, sequer se moveu um milímetro, está exatamente onde sempre esteve, o resto do Brasil é que lhe pediu — enfim — outro pezinho de dança, algum auxílio para reconfortar nestes tempos conturbados. A ordem está dada, abram as torneiras e escorram as lágrimas, deixemos a tristeza fugir do olhar.

[“Ilusão à Toa” — com Johnny Alf em 1969:]

“Acho que todos nós temos um pouquinho de melancolia”, reflete a cantadeira de samba-canções de uma sumptuosidade desoladora. “Sempre escolhi músicas que não tinham muito a ver com a época. E as pessoas falavam: ‘você canta bem, mas canta difícil’”. A primeira apresentação em público foi especialmente difícil, com “Nocturno em tempo de samba”, uma melodia sepulcral que assombrava as rádios na voz de Sílvio Caldas. “O meu irmão mais moço foi o responsável por eu cantar, porque ele é que me inscrevia nos programas de calouros, e eu, como sou uma pessoa bastante tímida, não queria cantar publicamente. Mas ele insistia e me levava. E estou aqui até hoje, cantando”. A adolescente de 15 anos, a viver em Água Santa, Rio de Janeiro, estreia-se na Rádio Tupi, no célebre programa de amadores “Calouros do Desfile” de Ary Barroso, enquanto fazia entregas de roupa lavada pela vizinhança. “‘Nocturno em tempo de samba’ é uma música belíssima, mas muito incomum, era mais elaborada, e era isso que eu queria cantar”.

Na década de cinquenta, a música brasileira era um interregno, entre a época dourada da rádio — as grandes vozes operísticas de Francisco Alves ou de Silvio Caldas — e os experimentos delicados de um novo samba — de Dick Farney a Johnny Alf, a tal canção mais elaborada. Neste meio-tempo, Alaíde cantava em frente a uma orquestra no Dancing Avenida, um bar com uma logística particular: os homens recebiam um bilhete à entrada, e por cada dança com uma das bailarinas do estabelecimento, um funcionário furava os quadradinhos do bilhete até preencher todos os bailaricos que tinha direito. “E foi nesse dancing que um técnico de som da Odeon me ouviu e disse que o Aloysio de Oliveira, diretor da editora, gosta muito da música moderna, está gravando Sylvinha Telles e que me ia pedir um teste”. O timing era prodigioso: a recente morte de Carmen Miranda levou o seu companheiro musical de longa data, Aloysio de Oliveira, a regressar ao Rio de Janeiro, assumindo as rédeas da Odeon, e em breve, acompanhado por Tom Jobim e João Gilberto, a alterar drasticamente a história do Brasil.