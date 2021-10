Os diferendos entre o governo polaco e a União Europeia intensificaram-se com a chegada do partido Lei e Justiça (PiS, na sigla original) ao poder, em 2015. Desde então, o governo agora chefiado pelo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki — embora, na prática, a figura mais poderosa seja o líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski — tem levado a cabo uma intensa reforma do sistema judicial, nomeando diretamente juízes para os mais altos tribunais, o que em Bruxelas é visto como uma politização da justiça, que viola a independência do Estado de direito. O governo polaco, por seu lado, considera que as imposições de Bruxelas põem em causa a soberania do país.

Em julho, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o regime disciplinar dos juízes polacos não era compatível com a legislação europeia, exigindo a Varsóvia que fossem tomadas medidas. Não só a Polónia não acatou a decisão como, agora, através da decisão do Constitucional, na prática, está a dizer que não vai cumprir com as leis que se aplicam aos restantes 26 Estados-membros.

“Do ponto de vista político, trata-se de uma declaração de guerra contra a ordem jurídica da União Europeia, cuja premissa fundamental exige o respeito pelo Estado de Direito, o que significa, antes de mais, o cumprimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia”, diz ao Observador Laurent Pech, professor de Direito Europeu da Middlesex University, em Londres. Pech considera que, apesar disso, “não haverá um ‘Polexit’ formal, ao contrário do que aconteceu no caso do Reino Unido”.

80% dos polacos querem continuar na UE

A saída do Reino Unido foi um duro golpe, mas a União Europeia vai seguindo o seu caminho, enquanto no outro lado do Canal da Mancha já se começam a sentir as consequências, como, aliás, comprovam os problemas nas cadeias de abastecimento que deixaram as prateleiras dos supermercados vazias, um problema causado, sobretudo, pela falta de motoristas estrangeiros. A consumar-se um “Polexit”, os problemas para a Polónia podiam ser ainda maiores, uma vez que o país tem na União Europeia um aliado fundamental para conter as ambições da Rússia na sua fronteira, além de a Polónia ser um dos países que mais tem beneficiado — e continua a beneficiar — dos fundos europeus.

De acordo com o El País, entre 2007 e 2020, a Polónia recebeu 150 mil milhões de euros em fundos europeus, e até 2027 conta receber mais 70 mil milhões. Desde que o país entrou para a União Europeia, o seu PIB mais do que duplicou, e cerca de 60% do investimento púbico polaco tem origem no dinheiro europeu, o que mostra a dependência do país relativamente a Bruxelas.