Dois anos de vida, um deputado, um terceiro lugar nas eleições Presidenciais e um discurso renovado: o Chega, que pela voz de André Ventura surgiu a dizer que queria transformar a República e que jamais faria parte de um Governo com os partidos do regime, agora assume a vontade de ser poder já, discute publicamente pastas e define um preço: o lugar de número dois nesse hipotético Governo de direita será de Ventura. Mas há uma questão que preocupa mesmo os mais próximos do líder: olhando para o pós-presidenciais e para a tendência consolidada das mais recentes sondagens, terá o Chega atingido o seu limite de crescimento?

Ao Observador, Diogo Pacheco Amorim, vice-presidente e grande ideólogo do partido, assume que há esse risco, ainda que o contextualize. O partido, argumenta, teve um “crescimento exponencial” e ainda não foi capaz de se adaptar às suas novas circunstâncias. À cabeça: as próprias limitações de “ordem financeira e organizativa”, como a dificuldade em passar novas mensagens e a implementação do partido a nível nacional pela falta.

Além disso, alega, apesar do forte mediatismo de André Ventura, o tempo de exposição do líder no Parlamento não permite ajudar a esclarecer as propostas e bandeiras do partido. Sem um aumento da estrutura na qual o partido garante estar a trabalhar, Pacheco Amorim considera que não é possível dar o salto nos números.

A palavra de ordem é, por isso, “consolidação”. Para ambicionar mais, e chegar à casa dos “15, 16 ou 17%”, é preciso uma “estrutura e meios financeiros irrisórios” que neste momento da vida do partido são “impensáveis”.

Riccardo Marchi, autor do livro A Nova Direita Anti-Sistema — o caso do Chega, tem uma visão diferente: mais do que falta de estrutura, o que explica a incapacidade em crescer para lá dos 6, 7 ou 8% é a falta de um rumo e discurso claros. “O Chega atingiu um limite de crescimento“, argumenta o politólogo.

No entender de Marchi, a insistência constante nas mesmas bandeiras, propostas e reformas, nomeadamente a reforma da IV República, a reforma Constitucional e a reforma da Justiça, mas também temas como a castração química de pedófilos ou o combate à corrupção, tem trazido desgaste.

Além disso, insiste, o partido “não concretiza” as propostas. Ou seja, há uma insistência nas bandeiras, mas não respostas e propostas concretas em muitos dos temas que digam respeito à vida dos portugueses. “O Chega “ainda não fez trabalho de casa para tentar conquistar mais eleitores” e os eleitores ainda não viram uma “evolução mais credível e profissionalizada da proposta política”, argumenta.

Baralhando e dando de novo: o crescimento exponencial do Chega é uma evidência; mas o partido está a ter dificuldade em descolar-se da ideia de partido novo e revolucionário e em transformar-se num partido com ideias que sejam, na visão dos eleitores, fortes e concretizáveis. Mas essa tensão — entre ser novo e de rutura e ser verdadeiramente transformador — está muito longe de ser simples de resolver.