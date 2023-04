“Somos mil para comemorar abril.” Este foi um dos principais gritos da manifestação de apoiantes do Presidente brasileiro, na Rua de São Bento, perto da Assembleia da República, na manhã desta terça-feira. Cerca de 800 pessoas, entre portugueses e brasileiros, cantaram, entoaram cânticos e mostraram cartazes de apoio a Lula da Silva, que discursou neste 25 de Abril no Parlamento.

Os manifestantes, alguns deles com t-shirts do Partido dos Trabalhadores (PT), que foram chegando ao longo da manhã receberam em êxtase o Presidente brasileiro por volta das 9h30. O entusiasmo repetiu-se quando Lula discursou lá dentro e foi ainda mais evidente quando saiu da Assembleia da República. O carro em que seguia o líder brasileiro ainda parou para que este acenasse aos apoiantes, ao mesmo tempo em que se ouviam gritos: “Lula guerreiro, do povo brasileiro”.

Luciana Alvarez, na casa dos 50 anos, estava exatamente à espera desse momento, para ver Lula da Silva a sair. “Queria ver o meu Presidente, a minha referência”, diz ao Observador. Natural de São Paulo e a morar a Portugal há um ano e meio, esta é a primeira vez que está a comemorar o 25 de Abril. Mas, realça, com grande alegria: “Não podia perder a oportunidade de estar aqui.”

