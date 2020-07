Como é que acabou com Nettie é um mistério semelhante ao da matéria negra. Duas personagens tão contrastantes quanto Hannah Arendt e Nathan Detroit, discordavam em todas as questões à exceção de Hitler e da minha caderneta escolar. E, no entanto, apesar de toda a carnificina verbal, permaneceram casados setenta anos — por despeito, desconfio. Ainda assim, estou certo de que se amavam à maneira deles, uma maneira que talvez apenas algumas tribos de caçadores de cabeças do Bornéu conhecessem.

Em defesa da minha mãe, devo dizer que Nettie Cherry era uma mulher maravilhosa; inteligente, trabalhadora, abnegada. Era fiel e carinhosa e decente, mas não era, digamos, fisicamente cativante. Quando disse, anos mais tarde, que a minha mãe parecia Groucho Marx, as pessoas pensaram que eu estava a brincar. Nos seus últimos anos padeceu de demência e morreu aos noventa e seis. Por delirante que estivesse, mesmo no final nunca perdeu a sua capacidade de kvetch, algo que transformara numa forma de arte.

O meu pai, dinâmico até aos seus noventa e muitos, nunca permitiu que preocupação ou cuidado lhe perturbassem o sono. Nem pensamento algum as horas de vigília. A sua filosofia era a de que “Se não tiveres saúde não tens nada”, uma sabedoria mais profunda do que toda a perplexidade do pensamento ocidental, tão sucinta quanto um biscoito da sorte. E manteve a sua saúde. “Nada me incomoda”, gabava-se. “És demasiado estúpido para que alguma coisa te incomode”, tentava explicar-lhe a minha mãe, pacientemente.

A minha mãe tinha cinco irmãs, cada uma mais rústica que a outra, sendo a minha mãe, sem dúvida, a mais rústica de todas. Coloquemos as coisas desta maneira: a teoria edipiana de Freud de que todos os homens querem, inconscientemente, matar os pais para casarem com as mães choca contra uma parede de tijolo no que diz respeito à minha mãe.