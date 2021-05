O trabalho de investigação pode ser realizado em colaboração com outras instituições, portuguesas ou internacionais. Foi isso que aconteceu com o pergaminho, cujo estudo foi feito em estreita parceria com a Torre do Tombo, que posteriormente o adquiriu, e com o manuscrito do Peru. No caso deste último, os especialistas do laboratório da PJ tiveram de viajar até Sevilha “em plena pandemia” para consultarem o Arquivo Geral das Índias, criado no século XVIII com o objetivo de centralizar num só lugar a documentação referente às colónias espanholas que até então se encontrava dispersa por outros arquivos em outras localidades. Em Portugal, não existia nenhum documento para comparação.

A abordagem tomada para a análise deste documento foi a mesma usada para o pergaminho lisboeta e para as cartas régias de Beja. “Para aferirmos a autenticidade ou falsidade deste tipo de documentos, é necessário fazer um estudo muito específico dos materiais que eram utilizados e de toda a composição do documento em termos gerais”, a começar por estudo bibliográfico, “para enquadramento”. Depois compara-se o documento em análise com outros da mesma época. No caso do manuscrito do Peru, era necessário colocá-lo lado a lado com documentação de 1600 ou de uma data aproximada, uma vez que era este o ano indicado no documento. O LPC contactou a Torre do Tombo, mas depressa descobriu que não havia nenhum documento em espanhol disponível para a comparação. A solução surgiu via Embaixada do Peru, que informou a PJ de que havia documentos semelhantes no Arquivo das Índias.