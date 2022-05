Entre picos e vales, Márcia não duvida: "O amor não é coisinha de nada, é a base de tudo. E cura"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é sequer musical um dos momentos que mais ajuda a descodificar a carreira e o percurso de Márcia como cantora e compositora. Antes ainda de se começar a afirmar com as suas canções, numa fase em que se dedicava ao cinema e não imaginava ainda vir a viver da música, Márcia fez dois documentários: um chamado “Mana”, sobre a sua irmã, e um outro sobre a emigração portuguesa em França.

Com o segundo, Márcia queria “fazer uma coisa social e que abrangesse”. Era um assunto sério, denso, aparentemente mais universal. Mas foi o primeiro a ter mais impacto. E essa foi uma lição que a cantora e escritora de canções tem vindo a aplicar desde o primeiro EP (mini-álbum), homónimo e editado há 13 anos: trabalhar artisticamente sobre emoções e o amor não é arte menor, mas maior.

Não são temas menos urgentes e relacionáveis, serão quanto muito o contrário disso. E, mais importante ainda: mesmo se a ideia for fazer da arte ferramenta de mudança, há poucas coisas que precisem tanto de mudar como a forma como lidamos com as emoções. “Entusiasma-me entender as pessoas, as relações, as emoções. Acho que muita coisa má do mundo advém de dores que são mal processadas”, diz, em entrevista ao Observador.

O raciocínio aprofunda-se e da origem avança-se para a solução: “A música e a arte ajudam imenso porque permitem um caminho de entendimento. E é preciso entender o mundo. Sendo que para mim o entendimento passa primeiro por nós próprios, por sabermos o que sentimos, do que fugimos, do que nos protegemos”.

Se portanto “muitas coisas más e profundamente graves acontecem no mundo por falta de amor ou de amor próprio”, devido a “alguma enorme dor que tem de ser processada” e não o é, como defende, então talvez não exista mesmo tema artístico mais premente. “O que abrange mais as pessoas do que as emoções, o amor?”, perguntará, vincando bem: “Não é uma coisinha de nada, é a base de tudo”.

Tudo isto ajuda a explicar o caminho percorrido por Márcia, que lançou o seu primeiro álbum completo, Dá, em 2010, e desde aí lançou quatro discos sucessores: Casulo (2013), Quarto Crescente (2015), Vai e Vem (2018) e o novo Picos e Vales. Porque é isto que ajuda a perceber porque todos esses discos giram em torno de uma série de temas: o amor, a falta de amor (ou o desamor) e como se processam as perdas que vamos acumulando vida fora — nas suas palavras, “como é que te levantas disso?”

Com uma carreira que já vai longa, com pergaminhos mais do que conhecidos na composição e interpretações de canções delicadas e emotivas — “A Pele Que Há em Mim”, “A Insatisfação”, “Tempestade”, “Bom Destino”, “Menina”… —, Márcia, atualmente com 40 anos, lançou o disco novo a 29 de abril.

Picos e Vales é um álbum em que se ouve reforçado um certo balanço eletrónico, com arranjos menos convencionalmente folk (menos, portanto, ancorados em guitarra e voz) e com beats, coros, teclados, sopros e cordas a juntarem-se à festa, ajudando a que se dancem os tais “vales” do título, as descidas da vida a que é preciso sobreviver.

Márcia conhece bem esses vales, comenta-o em entrevista mas não deixa de soar otimista e leve nas canções, até quando as letras sugerem perdas e fins. “Nada é ficção no que escrevo” e “já vi muita desgraça acontecer”, confessa-nos, sentada no Jardim dos Coruchéus, em Lisboa, cidade onde cresceu e em que ainda vive. “Mas é preciso deixar que o amor venha”, remata.

“Nada é ficção no que escrevo: são histórias que conheço, histórias próprias…”

Como imaginou que poderia ser este álbum, antes de começar a fazer as canções novas? Ou seja: quando decidiu fazer um disco novo, o que tinha definido na sua cabeça que queria fazer nesta fase da sua carreira e da sua vida?

Quando pensei a primeira vez num álbum novo foi quando fiz o Coliseu, em dezembro de 2019. Tínhamos feito imensos concertos do Vai e Vem e estava satisfeita. É nessa fase que me começam a vir canções, ideias. Quando começo uma coisa, debato-me com o que posso acrescentar de novo. Será mais do mesmo? Tenho muito esse pânico na vida: de os dias serem iguais, os álbuns serem iguais, as fases serem iguais, de estar sempre em repetição. Mas nunca nada é igual. Aconteceu que fiz uma canção. Tenho a sensação que sou alertada por uma parte interna qualquer que me diz que está na hora de fazer um disco. Começam a surgir-me canções quando estou em plena digressão ou ainda a desfrutar do que veio antes…

Começa a ter vontade de compor?

Começo, de compor e de cantar coisas novas. Acontece-me muitas vezes no soundcheck estar a fazer sons enquanto os músicos estão a ver cada um deles o seu instrumento. Começa a surgir-me uma canção nova, começo a gravar… é um sinal que há algo para dar. Isso aparece-me e é aí que percebo: ok, está na altura de fazer algo novo.

Que canções surgiram primeiro?

O que apareceu nessa altura foi uma canção chamada “Vai Passar Tudo Amanhã”, que surgiu como um desabafo. Ao mesmo tempo, além do conteúdo apareceu numa forma diferente, que acho que dá um bocado identidade a este disco: comecei a compor essa canção com coros. Tenho colegas e amigos da música que às vezes chamam-me para fazer coros, porque faço muitos coros e harmonias. É uma coisa que me diverte muito. Comecei a compor essa canção, o “Vai Passar Tudo Amanhã”, com desabafos de coros e uma voz por cima. E fui-a fazendo sozinha com uma base mais eletrónica, sem instrumentos, sem outros músicos. Antes disso, lembro-me agora, fiz “A Flor e a Fava” — que foi a primeira que mostrei ao vivo.

O ritmo — a batida — de “A Flor e a Fava” acaba por ser bastante peculiar.

É uma batida bastante assertiva. Fiz aquilo em maquete, a base de coros, e compus por cima. Mas faltava-me o ritmo que imaginava. Convidei um músico, não era bem aquilo. Convidei outro músico, também não era bem aquilo. Tinha de conseguir encontrar a pessoa que fizesse esse ritmo. E encontrei: o Domenico Lancellotti, que depois contactei. Tive de dançar para ele perceber o que eu imaginava. Ali era fácil pensar que o que imaginava era muito mellow, muito low. Não era assim. Tive de lhe dizer: isto é um bocado agressivo, é uma insistência, é um queixume e eu imagino conseguir dançar este ritmo. Ele disse-me: então dança. Tive de dançar e ele ia vendo e fazendo o ritmo para perceber. Foi muito engraçado.

Para responder à pergunta, o que imaginava que seria o disco? Não imaginava. Percebi que ia arriscar assumir os coros como um instrumento. Estou muito habituada a levar a guitarra como instrumento e a cantar por cima. Agora queria levar os coros como instrumento. Essa foi a minha maior batalha aqui, porque tive de passar várias fases para ser possível.

É um disco com “histórias íntimas e reflexões sobre o que é o amor”, escreveu. O amor, a forma como o vivemos e lidamos com ele têm um grande peso nas suas letras, nas suas canções — em geral e de forma clara neste disco. Porque acha que a sua escrita pende tanto para estes temas do amor e do desamor?

Entusiasma-me entender as pessoas, as relações, as emoções. Acho que muita coisa má do mundo advém de dores que são mal processadas. Neste sentido, a música e arte ajudam imenso porque permitem um caminho de entendimento. E é preciso entender o mundo. Sendo que para mim o entendimento passa primeiro por nós próprios, por sabermos o que sentimos, do que fugimos, do que nos protegemos.

Muitas coisas más e profundamente graves acontecem no mundo por falta de amor ou de amor próprio. Por causa de alguma enorme dor que tem de ser processada. Ou por falta de noção de poder pessoal, que depois interfere e torna as pessoas perigosas porque querem ser mais poderosas. Para mim é a origem de tudo e a solução para grandes males que existem no mundo seria conhecermo-nos um bocadinho melhor e sabermos processar o que sentimos. Processar é muito importante e um caminho para isso pode ser escrever, entender o que sentimos, aceitar o que sentimos, acabar com essa história de que os homens não choram. Temos um estigma tão grande, uma herança tão grande de mau processamento de emoções…