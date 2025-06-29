Entre sessões no tribunal, um concerto dos Anjos faz-se de sucessos, falhas de energia e fãs dedicados

Quem chegasse ao Parque da Ribeira, em Alfragide (freguesia do concelho da Amadora), a poucos minutos das 22 horas deste sábado, 28 de junho, jamais diria que o recinto iria encher (que encheu). Estavam curtas dezenas de pessoas junto do palco praticamente pronto para receber os Anjos. Porém, adiantando o relógio duas horas, encontramos um cenário completamente diferente, com algumas centenas a saltar ao som de sucessos nascidos entre o final dos anos 90 e o início deste século.

Foi um concerto que não poupou na variedade das ocorrências: desde a falha do equipamento de som à inclusão do tema de Natal Noite Branca no alinhamento, passando por fãs com mais de 70 anos que acompanharam o ritmo dos irmãos Nelson e Sérgio Rosado durante quase duas horas.

Recuemos então ao início. Às 22h13 ainda se esticam cabos em palco, ao fundo já não se ouve a música popular, mas a tímida brisa possível transporta o aroma a pão com chouriço. Na rulote vizinha, as farturas estão a sair muito mais devagar do que a cerveja, os refrigerantes e a água — os maiores aliados para uma noite que regista 28 graus a esta hora. O público vai-se aproximando do palco, mas há espaço suficiente para as pessoas respirarem no relvado.

Dois minutos depois, o ecrã central — há mais dois painéis digitais em cada extremidade do palco — ilumina-se para revelar um cronómetro com cinco minutos. É a primeira vez que se ouvem gritos empolgados.

Raquel Portugal e Salomé Miranda ficam agora de pé, junto às grades que vedam o acesso ao palco. Estão em Alfragide desde as 15h30, hora em que se encontraram com Nelson e Sérgio Rosado para um meet & greet (encontro entre os artistas e os fãs) que ganharam através de um passatempo. “São muito acessíveis. Estivemos uns minutos com eles, tirámos fotos e eles autografaram um casaco [que faz parte do merchandise da banda]”, explica Raquel, que fez alguns quilómetros desde o Seixal e enfrentou uma tarde que andou a bailar com os 40 graus.

“Já os sigo há muitos anos. O meu apoio é o mesmo, com ou sem o que se está a passar fora dos palcos. O que eles fazem ali e o que são enquanto pessoas é que me interessa.”

Quando fala em “fora dos palcos”, refere-se ao julgamento que opõe os Anjos a Joana Marques, no qual os primeiros pedem uma indemnização superior a um milhão de euros. Na origem do caso está um vídeo satírico que a humorista publicou sobre a interpretação dos irmãos do hino nacional num evento em 2022.

As primeiras sessões em tribunal aconteceram a 17 e 18 de junho, em Lisboa, estando a terceira marcada para esta segunda-feira, 30 de junho. Durante a pausa, Nelson e Sérgio Rosado não tiveram grande descanso: atuaram na Figueira da Foz, em Câmara de Lobos e Alfragide — Porto de Mós recebe os irmãos este domingo, 29, véspera de mais um dia em tribunal.