Entre sessões no tribunal, um concerto dos Anjos faz-se de sucessos, falhas de energia e fãs dedicados

Quem chegasse ao Parque da Ribeira, em Alfragide (freguesia do concelho da Amadora), a poucos minutos das 22 horas deste sábado, 28 de junho, jamais diria que o recinto iria encher (que encheu). Estavam curtas dezenas de pessoas junto do palco praticamente pronto para receber os Anjos. Porém, adiantando o relógio duas horas, encontramos um cenário completamente diferente, com algumas centenas a saltar ao som de sucessos nascidos entre o final dos anos 90 e o início deste século.
Foi um concerto que não poupou na variedade das ocorrências: desde a falha do equipamento de som à inclusão do tema de Natal Noite Branca no alinhamento, passando por fãs com mais de 70 anos que acompanharam o ritmo dos irmãos Nelson e Sérgio Rosado durante quase duas horas.
Recuemos então ao início. Às 22h13 ainda se esticam cabos em palco, ao fundo já não se ouve a música popular, mas a tímida brisa possível transporta o aroma a pão com chouriço. Na rulote vizinha, as farturas estão a sair muito mais devagar do que a cerveja, os refrigerantes e a água — os maiores aliados para uma noite que regista 28 graus a esta hora. O público vai-se aproximando do palco, mas há espaço suficiente para as pessoas respirarem no relvado.
Dois minutos depois, o ecrã central — há mais dois painéis digitais em cada extremidade do palco — ilumina-se para revelar um cronómetro com cinco minutos. É a primeira vez que se ouvem gritos empolgados.
Raquel Portugal e Salomé Miranda ficam agora de pé, junto às grades que vedam o acesso ao palco. Estão em Alfragide desde as 15h30, hora em que se encontraram com Nelson e Sérgio Rosado para um meet & greet (encontro entre os artistas e os fãs) que ganharam através de um passatempo. “São muito acessíveis. Estivemos uns minutos com eles, tirámos fotos e eles autografaram um casaco [que faz parte do merchandise da banda]”, explica Raquel, que fez alguns quilómetros desde o Seixal e enfrentou uma tarde que andou a bailar com os 40 graus.
“Já os sigo há muitos anos. O meu apoio é o mesmo, com ou sem o que se está a passar fora dos palcos. O que eles fazem ali e o que são enquanto pessoas é que me interessa.”
Quando fala em “fora dos palcos”, refere-se ao julgamento que opõe os Anjos a Joana Marques, no qual os primeiros pedem uma indemnização superior a um milhão de euros. Na origem do caso está um vídeo satírico que a humorista publicou sobre a interpretação dos irmãos do hino nacional num evento em 2022.
As primeiras sessões em tribunal aconteceram a 17 e 18 de junho, em Lisboa, estando a terceira marcada para esta segunda-feira, 30 de junho. Durante a pausa, Nelson e Sérgio Rosado não tiveram grande descanso: atuaram na Figueira da Foz, em Câmara de Lobos e Alfragide — Porto de Mós recebe os irmãos este domingo, 29, véspera de mais um dia em tribunal.
Para Salomé Miranda, que vive na Irlanda e está neste momento a gozar alguns dias de férias em Portugal, o mediatismo do caso é indiferente. “O que interessa é que estamos aqui na primeira fila”, garante enquanto se apoia na grade para se levantar, ajudada pela amiga Vera Reis, que entretanto se juntou a ambas. “Costumamos dizer que grade é vida.”
Contrariamente a Raquel Portugal, que se mostra agastada com as atenções que têm sido desviadas da carreira musical — apesar de garantir: “Não vou fazer comentários, a juíza é que tem de decidir” —, Sandra Silva lamenta que a situação tenha escalado desta forma.
“Adoro-os e acho que eles têm alguma razão porque o humor da Joana [Marques] é peculiar, mas também acho que ela não disse nada assim tão mau. Penso que não vão ganhar o processo, até porque isso abriria um precedente muito grande”, refere ao Observador.
Está na primeira fila, tal como já fez outras vezes, e trouxe a filha de 11 anos. “O que interessa hoje é haver festa e que eles sejam felizes ali em cima e nós aqui em baixo.”
Quando o contador chega ao fim, os ecrãs revelam um vídeo que introduz a Tour 2.5. “25 anos de história, uma viagem no tempo”, pode ler-se enquanto, em cima do palco, um guitarrista, um baixista, um teclista e um baterista já tocam os primeiros acordes. Abrem-se então duas portas no centro do ecrã principal e surgem duas figuras de branco.
Quero Voltar é o tema que inaugura a noite e faz com que as rulotes de comes e bebes se vão esvaziando para que as pessoas se concentrem na zona do concerto. Segue-se Perdoa e Ficarei, canções dos anos 90 que toda a gente conhece. O público canta enquanto enverga no ar bastões néon com cerca de 50 centímetros que vão sendo distribuídos. Soltam-se confetti brancos e há quatro chamas que se erguem do palco por breves segundos.
Os dois cantores continuam a sequência com Quero Acreditar (ao Amanhecer), Virar a Página, A Noite Cai (e Eu Aqui) e Como Um Anjo.
As canções são encadeadas de forma rápida, sem pausas. Sérgio Rosado coloca a guitarra, tira a guitarra, bebe água durante uma breve sequência instrumental enquanto o irmão enxuga a cara numa toalha, ambos saltam de um lado para o outro e reproduzem excertos de coreografias que também os tornaram conhecidos no início da carreira. O ritmo é intenso — e será assim mantido pelos dois durante todo o concerto.
Após Há-de Haver Onde Começar e Tudo é Um Sonho, os Anjos dirigem-se pela primeira vez ao público. “Boa noite, Alfragide”, diz Sérgio. “Esta é uma digressão baseada em canções que marcaram o nosso caminho até aos dias de hoje. Mas, acima de tudo, é uma tournée em que olhamos para a frente e pensamos no que ainda falta fazer.”
Apesar de celebrarem este ano 26 anos de carreira, continuam a apresentar o espetáculo que criaram para os 25 anos porque, explica Sérgio, num ano não tiveram tempo para chegar a todos os cantos do País. “Quem é que esteve na Meo Arena? Esta é uma versão um bocadinho mais pequena.”
Dá para perceber que o alinhamento, a cadência e as passagens foram pensadas, ensaiadas e estão perfeitamente automatizadas — os Anjos não se limitam a dar ao público uma dúzia de temas conhecidos e, com isso, conseguem que ninguém abandone o local até ao fim.
Cátia Ferreira veio sozinha mas vai reconhecendo, aqui e ali, algumas caras que são frequentes nos concertos da banda. “É muito importante mostrar-lhes apoio, eles dão-nos tanto. Tenho 42 anos, portanto são meus contemporâneos. E nunca desiludem nos espetáculos.”
Há quem dance, há quem grite o nome deles, outros trauteiam apenas alguns refrões. Marta e Fernando Pires nem conhecem grande coisa, estavam às compras no Ikea (do outro lado da estrada) quando viram luzes no Parque da Ribeira. “Decidimos passar aqui antes de seguir para casa. Não sabíamos quem ia atuar, nunca os tínhamos visto, mas acho que cantam muito bem”, refere Marta. Quanto ao resto? “Não sei, parece-me estranho da parte deles. Mas vai passar.”
Se Tu Não Estás, tema que fizeram com Diogo Piçarra, leva os Anjos de volta aos bastidores. As T-shirts e camisas brancas e as calças beges são trocadas por looks menos angelicais. Nelson reaparece com uma uma camisa preta com folhagens, enquanto Sérgio enverga uma T-shirt preta.
“Os dois, os dois sem gritar”, entoam os irmãos. O público conhece bem Para Longe e acede sempre que são pedidos braços no ar ou palmas.
“Vamos lá recordar os tempos da novela Vingança”, introduz Sérgio. Renascer, Porquê e Eu Sou Aquele arrancam os telemóveis dos bolsos para filmar — estas parecem ser das canções preferidas dos fãs, que não se esqueceram da produção da SIC de 2007 para a qual os irmãos Rosado criaram a banda sonora.
Pelo ar saltitam balões gigantes azuis com o logótipo da autarquia de Alfragide e a festa continua com Tempo. Quando chega o refrão, silêncio. Não há colunas, não há microfones. Sem hesitar, o público continua a cantar e leva o tema até ao fim sem nunca tropeçar na letra.
No compasso de espera para se resolver o problema, o baterista marca o ritmo e na assistência canta-se We Will Rock You. Dois minutos depois está reposta a normalidade e Nelson recorda um concerto em que também um gerador falhou e acabaram ambos a cantar no meio da multidão. “Fizeram uma roda e fomos lá para o meio. Foi divertidíssimo. Mas aqui o concerto vai continuar normalmente. Onde é que nós estávamos?”
Começa o Tempo, desde o início, seguindo-se Frágil (colaboração com os Calema), Olha Para Nós (que gravaram com Nuno Ribeiro) e Voar no Espaço (com Rui Veloso). Dava Tudo P’ra Te Ter encerra mais uma sequência que leva de novo os Anjos aos bastidores. Ainda assim, Nelson, de 49 anos, e Sérgio, de 45, não precisam de muito tempo para recuperar o fôlego. Enquanto vestem casacos iguais, onde nas costas está gravado 1998, ano do início da carreira, os ecrãs passam imagens de multidões aos gritos, sessões de autógrafos e filmagens de camarins.
Eterno é acompanhada por fotos dos dois com os pais e com as respetivas mulheres e filhos, além de imagens que o público foi convidado a partilhar no início do concerto através de um QR code. As pessoas cantam e reagem efusivamente quando as próprias fotos aparecem.
De seguida, as luzes dos telemóveis acendem-se para Noite Branca. Apesar de continuarem quase 30 graus, os Anjos oferecem todas as favoritas ao público — incluindo uma canção de Natal. Nas primeiras filas, a energia acompanha o tom dado pelos irmãos, que dizem adeus e agradecem antes de desaparecerem. A Vida Faz-me Bem traz de novo fogo, confetti e fitas brancas pelo ar para a despedida. O público não sai do sítio, já toda a gente conhece o truque do encore, mas os Anjos também não pretendem fazer suspense.
Regressam com agradecimentos à junta de freguesia, à banda que não dorme “há dois dias para poder montar estes espetáculos” e ao público.
“Tem sido incrível o carinho que, não só temos recebido agora, mas ao longo dos últimos anos”, garante Nelson. “Acho que o grande diapasão desta banda tem sido o amor. O amor por aquilo que fazemos. O amor por aquilo que somos hoje. O amor, efetivamente, por aquilo que também todos os outros representam para nós. E nós fazemos estas coisas muito a sério porque gostamos de espalhar amor por todo lado.”
Perdoa encerra a viagem ao passado e a energia é a mesma do início do concerto. Passam 14 minutos da meia-noite e Conceição Cruz, de 75 anos, bate com uma garrafa de plástico vazia no braço ao ritmo da canção. Está aqui, em pé e com uma mala pequena pendurada no braço, há mais de duas horas. O motivo é simples, apesar das poucas palavras.
“Gosto muito deles e nunca os tinha visto.” Se ficou satisfeita? “Muito.” Durante largas décadas esteve à frente de uma papelaria em Alfragide, agora está reformada e não quer ficar parada. “Dizem que tenho de aproveitar a vida e eu aproveito.”
Só não consegue saltar quando os Anjos gritam “e quem não salta não é Anjo, olé, olé”, mas os calcanhares levantam do chão e ainda acena para o palco antes de seguir para casa, ali perto, de braço dado com uma amiga. Se foi uma boa noite? “Espetacular”, afirma.