Adolfo Mesquita Nunes chegou ao estúdio e espalhou as cábulas onde tinha tópicos que não podia deixar de referir na entrevista ao Observador. Há meses que se havia remetido a um semi-silêncio público sobre a vida interna do partido e sobre o que se passou nas últimas legislativas onde coordenou o programa eleitoral. Tinha, portanto, muito para dizer. Dispôs as páginas arrancadas do caderno como se fossem cartas num jogo de poker e pousou duas canetas: uma vermelha, outra azul CDS. O mais importante que tinha para dizer, vinha na cabeça: é João Almeida o candidato que vai apoiar, e explica porquê, mesmo que nos tempos em que a JP (Juventude Popular) ainda era JC (Juventude Centrista) tenham divergido muitas vezes.

Quanto ao passado, assume as culpas pela estratégia eleitoral falhada, e aponta erros à direção Cristas — de quem foi durante um tempo vice-presidente e a toda a hora conselheiro — por não ter percebido que não podia ter permitido debates internos tão pouco sincronizados com o discurso da líder, com duas eleições tão próximas, e com concorrência tão apertada. Mas aponta o dedo noutras direções e não poupa elogios à futura ex-presidente, de quem diz que foi a única oposição ao Governo de Costa.

Foi coordenador do programa eleitoral do CDS, programa esse que não parece ter convencido os eleitores. Entre um resultado histórico do CDS nas autárquicas em Lisboa e um desaire eleitoral nas legislativas, o que é que falhou?

Acho que essa análise está a faltar ao debate interno do CDS. Não basta dizer que foram cometidos muitos erros, é preciso tentar perceber quais foram. É muito subjetivo, é a minha opinião, mas gostava de me centrar naquele ano de 2019 que é o ano em que o CDS entra com sondagens bastante razoáveis, com uma líder com uma popularidade aceitável.

E com o otimismo já conhecido de querer ser a candidata a primeira-ministra da direita.

Que já vinha de trás. Mas em 2019 entramos no ano com muito boas perspetivas. E em poucos meses, os resultados, as sondagens, a popularidade e a notoriedade do CDS degradam-se de forma significativa.

E qual é a explicação?

Há fatores de contexto, externos, e fatores internos. Como eu calculo que os internos seja o que vos apeteça mais, deixem-me despachar primeiro os externos para depois avançar para essa outra conversa.

Força.

Este foi o primeiro Governo, da história da democracia portuguesa sem qualquer oposição à esquerda. E isto concentrou no CDS as funções de oposição. O PSD teve outras opções e viveu outros processos. Era o papel que tínhamos de fazer porque não era possível termos um Governo com as esquerdas unidas sem que algum partido, num sistema parlamentar como o nosso, fizesse oposição. Mas essa oposição foi a mais para muitos moderados que, de alguma maneira, estavam mais ou menos satisfeitos com alguns aspetos do Governo – ou não viam apenas os aspetos negativos que o CDS elencava.