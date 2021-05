Não vamos julgar o caso outra vez aqui. Houve uma juíza que entendeu que o senhor era culpado. Numa das suas reações, disse que esta juíza do Tribunal Cível de Lisboa fez aquilo que parece ser “um frete ao Governo”.

Não é verdade.

Então disse o quê?

O que eu disse foi que a justiça não se deve tornar uma espécie de frete ao governo.

Não: disse que a decisão “parece um frete ao governo”.

Disse que “não se deve tornar”. E é isso que eu espero: que a Justiça do meu país não se torne nisso.

Então não foi um frete ao Governo?

Na minha perspetiva, esta decisão judicial é um frete ao governo. Tenho direito a achar que é. Não é esta decisão em si: é este tipo de decisões. Este processo, aliás, foi julgado em tempo recorde. Coisa que admiro e espero que a Justiça siga o mesmo critério…

É um processo cível.

Sabe quanto tempo demoram os processos cíveis em Portugal? O meu foi mais rápido. O que espero agora é que todos sejam à mesma velocidade e que não seja apenas o André Ventura que é condenado em três meses.

Está a acusar a juíza de quê?

A juíza não, estou a dizer que parece que há dois pesos e duas medidas. Não tenho medo das palavras. A grande maioria do povo português olhou para esta decisão com estupefação. O povo português é sábio e sabe bem o que aconteceu aqui. Ainda vamos descobrir muito sobre o que se passou aqui, sobre quem efetivamente esteve por trás deste patrocínio. Esta foi uma tentativa de condenar o André Ventura. Eu referi-me a uma pessoa em específico que é um bandido. Não vou dizer que ele não é um bandido. Se o tribunal me quiser condenar a uma multa, à prisão, ao que for, cá estarei para isso.

Foi sentenciado a pagar 500 euros por cada referência com a palavra “bandido”, só nesta entrevista já seriam uns 1500 euros.

Mas a minha perspetiva é sempre esta: acima de qualquer condenação injusta está a minha consciência perante os portugueses.

O seu candidato à Câmara de Lisboa, Nuno Graciano, disse esta semana, em entrevista ao Observador, que “André Ventura abusou no uso do termo bandidos”. E disse também que a sua condenação “é o Estado de direito a funcionar”. Não o preocupa que a sua argumentação nem consiga convencer os candidatos do seu partido?

Não me preocupa. Isto talvez choque hoje em dia o ambiente político, mas não é com isso que estou preocupado. Só estou preocupado com o povo português, que me elegeu e me deu meio milhão de votos nas presidenciais. E a minha consciência diz-me que o que eu disse foi acertado. E diz-me que, apontando o dedo a uma pessoa e usando uma imagem que já era do domínio público, não cometi nenhum ilícito. Aquelas pessoas podiam ter usado um processo-crime. Porque é que não o fizeram? Porque sabiam que havia outros direitos de defesa. Num processo-crime não haveria condenação. Aí, a justiça funciona de forma diferente, não é uma sessão de duas horas. Aí é com o Ministério Público a mostrar o cadastro de algumas daquelas pessoas.

Quando um tribunal condena uma pessoa que não o André Ventura, não está a fazer um frete ao governo; quando o condena a si, está.

Estamos a falar de um processo tão raro, que se calhar a juíza nunca julgou um processo daqueles. Aquele tipo de processo é muito específico. Se a família estava tão ofendida, porque é que não usou o processo-crime? Porque aí mete Ministério Público e muitas daquelas pessoas querem é estar longe do Ministério Público. Isto quer dizer que o tribunal que me condena a mim é menos qualificado do que o que condena outros? Não. Acho é inacreditável que um tribunal do meu país me condene a pedir desculpa por dizer que um bandido é um bandido.

“Se o nosso partido for ilegalizado significa que 10% da população são criminosos, bandidos, marginais”

Além de não ter confiança no Tribunal Cível de Lisboa, também não tem confiança no Tribunal Constitucional. Os juízes estão a tomar uma decisão sobre um pedido de ilegalização do Chega e organizou uma manifestação que passou à porta do Tribunal Constitucional. Isso não pode ser considerado uma forma de pressão?

Os tribunais são órgãos de soberania. Como tal, têm de confrontar-se com a soberania popular. A nossa Constituição diz uma coisa muito importante: a Justiça emana do povo, é o povo que lhe dá soberania e legitimidade. Ora, esse povo tem direito a manifestar-se. Assembleia da República, Presidência da República, Governo e tribunais são órgãos de soberania que têm de ser escrutinados. Acresce que o Tribunal Constitucional… e faço aqui um parêntesis para dizer que tenho imensa confiança técnica nos juízes do Tribunal Constitucional, os seus currículos são conhecidos, alguns foram meus colegas de faculdade, outros foram meus professores, como é o caso do presidente do tribunal, o professor João Caupers. Se me perguntar se confio nas capacidades técnicas do professor João Caupers, confio a 100% porque sei que é um homem íntegro.

Vai dizer que os juízes são comprometidos porque são nomeados pelo Parlamento…

Exato, temos de ter isto presente: são nomeados politicamente. O que fomos pedir ao Tribunal Constitucional nessa manifestação é que não ceda a um juízo político nesta matéria.

Não foram pedir. Passaram junto do Tribunal Constitucional — disse até que não era para ameaçar ou ofender —, mas a verdade é que houve pessoas que o acompanharam nessa manifestação e que colocaram no portão de entrada do Tribunal Constitucional mais de vinte cordas com o nó do enforcamento.

Não era o nó do enforcamento.

Todos vimos as imagens, está até no Facebook do Chega. Queria perceber se as cordas com essa simbologia eram dirigidas aos juízes.

Não era nenhuma…

Qual era o intuito das cordas, então?

Primeiro, não fui eu que pus as cordas. Portanto, não sei.

Mas isso aconteceu na sua manifestação. Um líder deve saber…

Se um líder souber o que oito mil pessoas fazem numa manifestação… Queria deixar isto muito claro: acham que se nós quiséssemos fazer uma manifestação ameaçadora não o saberíamos fazer?

Então as cordas eram o quê?

Se seis ou oito mil pessoas quisessem tornar-se um problema de ordem pública, tornavam-se. Nós fizemos a manifestação dentro das regras exigidas pela polícia, dizendo claramente que não era nenhuma ameaça ao tribunal…

Cumpriram as regras, mas deixaram uma mensagem. Aquelas cordas tinham um intuito.

Eu não sei, porque eu não pus as cordas. Não me pergunte a mim. Eu sei o que organizei. E o que organizei foram faixas, bandeiras e mensagens. É por isso que posso responder.

Mas estava lá e viu aquilo a acontecer?

Não, não vi a acontecer. Não sei.

Mas essas imagens estão no Facebook do Chega.

Eu cheguei, discursei e saí. As imagens até podiam estar na CNN, a questão não é essa. Não fui eu que pus lá as cordas. Está lá o símbolo do Chega nas cordas?

Está o símbolo do Chega nas fotografias que mostram as cordas no Facebook do partido.

Não está nas cordas. As fotos estão no nosso Facebook, porque, ao contrário de alguns órgãos de comunicação social, nós não censuramos. Tudo o que aconteceu está lá. Eu respondo por faixas com o nome do Chega, por bandeiras com o símbolo do Chega e por coisas com o logótipo oficial do Chega. Viu alguma ameaça nessas nossas mensagens? Nenhuma. Viu alguma ameaça no meu discurso? Nenhuma.

Já percebi que não quer responder.

Quero responder assim mesmo: não posso responder por coisas que acontecem numa manifestação que eu não tenho nada a ver.

É uma resposta que não é resposta.

Há uma coisa que os leitores e ouvintes do Observador têm de saber: é que há um partido sob ameaça de ilegalização e sobre isso os senhores não querem falar. Mas devíamos era falar sobre isso.

Mas se não queremos porque é que estamos a falar sobre isso?

Desculpe, mas eu tenho de dizer isto: há um partido sob ameaça de ilegalização e os senhores perguntam-me sobre cordas há porta do Tribunal Constitucional, quando estamos numa democracia que devia estar a perguntar como é que um partido é ilegalizado.

Precisamos de perceber o que é que as cordas querem dizer.

O que me preocupa a mim é que o jornalismo não se preocupe com um partido poder ser ilegalizado.