Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma das principais historiadoras do período do pós-II Guerra Mundial e escreveu várias obras de referência sobre a União Soviética e a forma como os comunistas construíram aparelhos de repressão que nada diferem do totalitarismo da Alemanha nazi. Com uma forte sensibilidade jornalística, profissão que também abraçou, costuma contar a Grande História através dos olhos dos cidadãos comuns e da forma como as suas vidas foram afetadas pelos acontecimentos históricos.

A norte-americana Anne Applebaun, 58 anos, contudo, não se resume ao passado. Como jornalista no Washington Post e agora na revista Atlantic, acompanha de perto a realidade dos países do leste europeu. Casada com Radoslaw Sikorsk, ex-ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Applebaum viveu durante muitos anos em Varsóvia e conhece como poucos a passado e o presente do antigo bloco comunista.

Muitos dos seus livros têm sido editados em Portugal. O último foi “Fome Vermelha — A Guerra de Estaline contra a Ucrânia” (Bertrand Editora), que retrata a Grande Fome na Ucrânia que vitimou quatro milhões de ucranianos nos anos 30, após Estaline ter ordenado a captura de todas as colheitas do “celeiro da Europa”.

Quando a II Grande Guerra terminou, a Ucrânia fazia parte da União Soviética desde 1921. Winston Churchill, por exemplo, no seu famoso discurso sobre a ‘Cortina de Ferro’, referiu praticamente todas as capitais dos países de leste que não eram livres mas não mencionou Kiev. Ninguém olhava no Ocidente naquela época para a possibilidade nascer uma Ucrânia independente?

A Ucrânia ao longo da sua história foi uma nação que fez parte de vários impérios. Na sua origem, teve a sua soberania, nomeadamente na Idade Média, mas fez parte durante muito tempo do Império Polaco e da Comunidade Polaco-Lituana e, a seguir, fez parte do Império Russo. Por essa razão, a Ucrânia não conseguiu atrair a atenção e a simpatia do Ocidente — cujo pensamento sobre os estados a partir do séc. XIX ficou marcado pelo conceito de Nação. Mas também porque a Ucrânia falhou em 1918 o objetivo de ganhar a sua independência. Ao contrário dos polacos, austríacos, húngaros, checos-eslovacos, etc.— que faziam parte de impérios e ganharam a sua independência —, os ucranianos tentaram mas não conseguiram. Essa é uma das principais razões pelas quais nós, no Ocidente, temos dificuldade em perceber “o que é a Ucrânia?” e “quem são os ucranianos?”. Tudo porque eles só foram independentes a partir de 1991.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.