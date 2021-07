Assim que foi publicado nos Estados Unidos da América, no verão de 2020, A Outra Metade tornou-se imediatamente um bestseller. A autora, Brit Bennett, não era nenhuma desconhecida — três anos antes, tinha alcançado a fama com o seu romance de estreia, The Mothers, sobre Nadia, uma jovem mulher que se vê obrigada a regressar à sua cidade natal no sul da Califórnia e enfrentar o passado. As ligações afetivas e a importância da história familiar são temas que Bennett recuperou em A Outra Metade, mas o segundo livro da escritora é um passo em frente em termos de alcance e complexidade.

O romance é uma saga familiar passada entre o final dos anos 60 e o início dos anos 90. O enredo gira em torno de duas personagens principais, as gémeas Stellla e Desiree Vignes, nascidas e criadas em Mallard, uma localidade no estado do Louisiana onde os habitantes negros, todos de pele clara, vivem obcecados com o tom da pele. Saturadas de um meio que as asfixia, as irmãs decidem fugir e tentar a sorte numa grande cidade. Outrora inseparáveis, a súbita decisão de Stella deixar Desiree faz com que as gémeas, semelhantes em aparência mas tão diferentes em personalidade, sigam caminhos muito diferentes: Desiree assume a sua identidade e casa com um homem com a pele mais escura do que a sua; Stella nega-a, fazendo-se passar por branca.

A história de Stella e Desiree é o ponto de partida para uma saga que as ultrapassa. São muitas as personagens e muitas as histórias, todas com um aspeto em comum: a procura por uma identidade e por um lugar no mundo. A identidade, no seu aspeto mas amplo e não apenas racial, é o grande tema de A Outra Metade, onde, dada a complexidade narrativa, cabem muitos outros assuntos, como o racismo e o preconceito, a importância do passado, da história (familiar e não só), os limites e as consequências da reinvenção pessoal ou a liberdade individual. Temas que preocuparam Stella e Desiree nos anos 60 e continuaram a preocupar as suas filhas, nos anos 80 e 90. Temas que, como admitiu Brit Bennett ao Observador, são intemporais e sempre preocuparam os escritores.

“São perguntas que os escritores sempre colocaram, mas estamos constantemente a criar formas mais complexas de pensar e falar sobre identidade”, afirmou a autora, durante uma entrevista feita por videochamada a propósito da publicação do romance em Portugal, pela Alfaguara. “Este livro deu-me uma forma de explorar essas questões intemporais, mas de um ponto de vista contemporâneo. A identidade é muito mais complicada do que a forma como a temos vindo a reconhecer ou do que a forma como a quisemos reconhecer no passado.”

A Outra Metade tem como personagens principais duas gémeas, Stella e Desiree, nascidas e criadas numa pequena localidade do Louisiana chamada Mallard, onde os habitantes negros vivem obcecados com a cor da pele. De onde é que surgiu a ideia para Mallard?

A minha mãe é do Louisiana. Ela falou-me de lugares como esses, de que ouviu falar enquanto crescia, onde as pessoas eram muito obcecadas com a cor da pele. Essa foi a minha porta de entrada para o mundo da história [do livro], a ideia de uma localidade assim e como seria crescer num lugar assim, sair ou regressar. A partir daí comecei a pensar em gémeos de um lugar assim, que tinham decidido viver as suas vidas de forma muito diferente.

Mas porquê gémeos? Porque é que decidiu explorar esse tipo de ligação?

Acho que é uma forma muito interessante de pensar a identidade, sobre natureza versus cuidar de alguém, sobre escolha. De pensar essas duas mulheres que parecem exatamente iguais, mas que experienciam dois mundos totalmente diferentes com base na forma como se identificam e como são identificadas em relação à raça. Pareceu-me muito interessante explorar isso através de gémeas idênticas, porque me permitia mergulhar nessas perguntas sobre identidade e escolha.

A identidade é central no livro. Não apenas a identidade racial, mas a identidade num sentido mais amplo. Muitas personagens lidam com esse tipo de problema, não apenas as gémeas. Porquê este interesse pelas questões identitárias?

Acho que sempre me interessei por essas questões, como é que nos tornamos as pessoas que somos, quais são as partes de mim que escolhi e quais são as partes que foram escolhidas por mim. Sempre tive essa curiosidade. Acho que muitos romancistas a têm. São questões universais acerca do que é necessário para uma pessoa se tornar naquilo que é. Há algo de muito universal nisso. Sempre tive interesse nisso enquanto leitora e escritora, mas penso que este livro me deu uma forma de explorar essas questões de uma maneira que senti que era muito interessante. Senti que era uma forma muito interessante de mergulhar na História, mas também que estava a colocar questões que ainda hoje em dia colocamos.

Sobretudo hoje em dia. As questões relacionadas com identidade estão no centro das preocupações das gerações mais novas.

Acho que sim. São perguntas que os escritores sempre colocaram, mas estamos constantemente a criar formas mais complexas de pensar e falar sobre identidade. Este livro deu-me uma forma de explorar essas questões intemporais, mas de um ponto de vista contemporâneo. A identidade é muito mais complicada do que a forma como a temos vindo a reconhecer ou do que a forma como a quisemos reconhecer no passado.