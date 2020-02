Entrevista a Fernando Medina: "Não tenho discurso moral sobre quem precisa de utilizar automóvel"

Quando Fernando Medina chegou aos estúdios da Rádio Observador esta segunda-feira à tarde, tinha já apresentado o plano da Zona de Emissões Reduzidas para a Baixa/Chiado e Avenida da Liberdade. Um projeto muito discutido que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa defende com unhas e dentes, apesar das críticas. “Ganham todos”, diz. A cidade nos indicadores de poluição, bem-estar e qualidade de vida. E os automobilistas, que terão menos trânsito. Medina garante que não vai “vedar” uma parte da cidade, nem “reduzir os direitos de mobilidade de ninguém”, mas admite que o projeto pode sofrer alterações.

Os planos para a rede de transportes são, aliás, parte importante da longa conversa que foi gravada antes do Parlamento ter aprovado a suspensão da linha circular do metro de Lisboa (Medina reagiria mais tarde dizendo que a decisão é um “atentado gravíssimo aos interesses de todos os que vivem, trabalham e visitam” a capital). Assume querer ficar com gestão do metro e também dos barcos e dos comboios suburbanos. E está já a negociá-la com o Governo e com o ministro que é o seu rival político.

Mas é quando se fala de Pedro Nuno Santos que o ambiente arrefece alguns graus. Medina diz não saber se as críticas do ministro à distribuição de prémios na TAP o visavam a si próprio (por causa da mulher). E, numa aparente indireta ao hipotético adversário, diz isto sobre a disputa futura pela liderança do PS: “Não sonho com isso”.

“Não vamos reduzir direitos de mobilidade a ninguém”

Na semana passada anunciou a Zona de Emissões Reduzidas Avenida/Baixa-Chiado. Normalmente estes planos vêm sempre acompanhados com a crítica a uma rede de transportes públicos insuficientes. Consegue hoje sair de casa, pôr os filhos na escola, ir para o trabalho, sair para uma reunião, voltar, almoçar, regressar ao trabalho, voltar a casa no fim do dia, sempre de transportes públicos?

A minha vida, enquanto Presidente da Câmara, não tem exatamente essa rotina e organização. Durante o dia saio muitas vezes para múltiplos sítios diferentes, muitas vezes incertamente, mas sou um utilizador dos transportes públicos. Gosto, em particular ao fim-de-semana, são eficazes e funcionam nos trajetos que eu faço.

Ao fim-de-semana não conta, porque a procura é menor….

Mesmo quando trabalho ao fim-de-semana, também uso. Mas o que estamos a construir aqui não é um discurso moral sobre quem precisa de utilizar automóvel. Há pessoas que precisam de o fazer, e têm o direito de fazer essa utilização. A questão é que temos que criar melhores transportes públicos, meios complementares de mobilidade para que mais pessoas tenham mais escolhas. E quantas mais pessoas conseguirem migrar do transporte individual para o transporte coletivo e para o transporte em meio suave, todos ganharão. Ganhará a cidade nos indicadores gerais de poluição, bem-estar e qualidade de vida. Ganharão também os que têm automóvel e precisam mesmo de utilizá-lo porque têm menos congestionamento.