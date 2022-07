Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A entrevista de Miguel Pinto Luz à Rádio Observador foi combinada quando ainda não se sabia que seria escolhido por Luís Montenegro para ser vice do PSD — e foi concedida minutos depois de o anúncio ter sido feito. O recém-anunciado vice aproveitou, assim, para elogiar a nova equipa e os que fizeram “sacrifícios” e abdicaram das suas “ambições pessoais” — tudo em nome da coesão do partido e de deixar para trás os tempos “quase das trevas” (leia-se, de Rui Rio) em que era promovido o culto do “pensamento único”.

O convite, revela Pinto Luz nesta entrevista, foi feito neste mesmo sábado, enquanto decorria o congresso, que servirá para preparar o que deve ser um “ciclo longo”, de quatro anos. Aviso a quem tiver a tentação de fazer oposição interna: “Quem estiver numa atitude taticista à espera de uma escorregadela ou que isto corra mal está a prestar um mau serviço ao partido”. Para já, é preciso dar “tempo” ao PSD de Montenegro — o mesmo que chegou a enfrentar em eleições internas — para se organizar e conseguir fazer “abanar as pernas” de António Costa.

