Paulo Portas foi o mais duradouro líder do CDS, mas o seu “chamamento para a política” aconteceu noutro partido, no PSD. Ou melhor, no PPD — “um nome muito bonito”, que Portas usa “carinhosamente”. Aos 12 anos, inscreveu-se na JSD por “devoção” a Sá Carneiro; aos 14, começou a trocar cartas com o fundador do partido; aos 17, mesmo tendo-o conhecido “escassamente”, ia à sede do governo para por vezes falar uns minutos com o então primeiro-ministro; e aos 18, com a morte de Sá Carneiro, começou a “atenuar” os seus laços com o PSD.

Quarenta anos depois de Camarate, Paulo Portas fala longamente sobre a “radicalidade estratégica” de Sá Carneiro e como ela, depois de um caminho “dificílimo”, o levou à vitória com a AD. A conversa — no programa Sob Escuta, da Rádio Observador — começa com uma carta que o líder do PSD lhe enviou em 1977, quando “era um miúdo”.

Vou ler-lhe uns pequenos excertos de uma carta que Francisco Sá Carneiro enviou em 1977 a um jovem militante da JSD, de 15 anos: “Só a falta de tempo me tem impedido de escrever-lhe mais cedo para lhe dizer quanto tenho apreciado as suas cartas. Há nelas uma lucidez de apreciação e a expressão de uma autêntica linha social-democrata que me dão também satisfação e alegria. O tempo que já passou veio demonstrar a razão que assistia àqueles que, como nós, se não deixaram iludir por argumentos de ocasião, mesmo que vindos de Belém. Um dia espero podermos falar pessoalmente”. Isto diz-lhe alguma coisa?

É possível que diga. Quando a revolução aconteceu eu tinha 11 anos e, apesar de fazer parte de uma família com tradição política muito variada, o que Francisco Sá Carneiro representou para mim foi, de forma metafórica, o chamamento da política. E nessa altura dava-se muito tempo à militância, apesar de eu não ter sequer idade para me transformar em militante de coisa nenhuma, nem sequer de uma juventude partidária. Mas as pessoas posicionaram-se politicamente muito depressa porque os factos eram muito impetuosos. As revoluções são grandes consumidoras de bom senso e o bom senso consome-se depressa. A percepção da ameaça e do risco que tive com aquela idade era muito medida pelo que via a acontecer à minha volta, começando pela minha família. Eu estava a ver tudo ficar do avesso.

E também pelo que via na televisão…

… televisão que era uma só e a preto e branco.

Ficou muito impressionado quando viu pela televisão o célebre discurso de Vasco Gonçalves — e depois havia Sá Carneiro, que o levou a inscrever-se na JSD logo que pôde, aos 12 anos.

Logo que pude. Discuti isso muitas vezes com o meu irmão Miguel, porque porventura o momento em que cada um de nós desperta para a questão política é muito relevante para estabelecer o nosso perfil. Nós vínhamos de uma família com a mesma educação, cuja raiz era uma formação católica, mas o que precipita o empenhamento político no caso do meu irmão terá sido a restrição das liberdades que ele achava que não era aceitável, no meu caso foi o risco de uma nova restrição de liberdades que eu não queria ver. Lembro-me das ocupações de terras, que no caso da minha família paterna foram duras…

… na zona de Vila Viçosa…

… no Alentejo em geral. E lembro-me das ocupações de fábricas. O meu avô era um engenheiro de minas com uma magnífica empresa, muito bem gerida e com enorme responsabilidade social — foi com ele que eu aprendi o que é trabalhar. Lembro-me também das nacionalizações, da colectivização e dos exílios forçados, que eu nunca tinha visto acontecer, incluindo na minha família. Eu gostava de viver num país europeu, gostava de viajar e gostava de poder continuar a viajar, gostava de poder conhecer outros mundos e outras culturas. Além disso, vinha de uma educação nos Jesuítas, portanto tinha sensibilidade para a questão da liberdade de educação — lembro-me de muito novo, com o António Pires de Lima, ter organizado um debate sobre liberdade de educação. Eu tinha esse tipo de percepções — umas na economia, outras na agricultura, outras no caos. Nunca achei que do caos viesse grande produtividade. Em Portugal normalmente os regimes caem porque não há quem os defenda, já aconteceu assim com a monarquia e a 25 de Abril de 1974 havia quase uma unanimidade a favor de uma evolução. O problema foi o dia seguinte e foi o processo revolucionário. Desde esse momento, e depois por formação intelectual, sempre achei que só há revoluções quando não há reformas e que as revoluções têm sempre um custo — é que partem do princípio de que a História começou ali e de que não existe nada antes, o que é manifestamente não verdade.