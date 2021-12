Entrevista a Rui Rio. Se Costa sair, "PS pode virar muito à esquerda depois das eleições"

Deixe-me juntar aqui um ponto que pode complicar ainda mais as contas. António Costa já disse numa entrevista que se afastaria da liderança do PS caso perdesse as eleições legislativas. Ora, é previsível que, nesse caso, seja Pedro Nuno Santos a substituir António Costa. Acha que esse PS mais à esquerda terá disponibilidade para conversas consigo?

É lógico que isso pode acontecer. Mais deixe-me também dizer-lhe que a situação não será assim tão dramática. Não estou a ver o dr. António Costa a perder as próximas eleições no dia 30 de janeiro e a, no dia 31 de janeiro, chamar as pessoas ao Largo do Rato e dizer-lhes “Agora vou-me embora e não me interessa mais isto para nada”, deixando o PS à balda. Acho que isto não vai acontecer. Mesmo que o dr. António Costa se vá embora, perdendo, o PS vai ter de ter um processo eleitoral longo até ter um novo secretário-geral.

Portanto, acredita que pelo menos o primeiro Orçamento poderia passar com um acordo de cavalheiros com o PS?

Acredito que, se o PS quiser ter sentido de Estado e sentido da responsabilidade, isso não será impedido por ter um líder que se vai embora por perder as eleições. Porque não se deve ir embora no dia seguinte, deixando o partido ao Deus-dará. Eu não farei isso nunca no PSD. isso não se faz. Obviamente que aquilo que está a dizer é uma peça importante do puzzle. E é também uma insegurança para os eleitores — e isso até favorece o voto no PSD, que é mais estável. Porque a seguir às eleições pode haver no PS uma viragem muito à esquerda. E se isso acontecer os eleitores de centro sairão defraudados. Mas isso já é começar a fazer futurologia. Mas no dia a seguir às eleições é preciso garantir a governabilidade e acho que esse é um dever de todos. O PS cumpre ou não? É bom saber-se.